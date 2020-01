PEARL JAM: Ακούστε το νέο single "Dance of the Clairvoyants"

"Το Dance Of The Clairvoyants ήταν μια απόλυτη θύελλα πειραματισμού και πραγματικής συνεργασίας. Ανοίξαμε δημιουργικά κάποιες νέες πόρτες και αυτό είναι συναρπαστικό."

"Gigaton" tracklist:

1. Who Ever Said

2. Superblood Wolfmoon

3. Dance Of The Clarivoyants

4. Quick Escape

5. Alright

6. Seven O’Clock

7. Never Destination

8. Take The Long Way

9. Buckle Up

10. Come Then Goes

11. Retrograde

12. River Cross









Οιέδωσαν στη δημοσιότητα το κομμάτιαπο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ με τίτλο Ο διάδοχος του(2013) αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω τηςστιςΟ μπασίστας της μπάντας,, αναφερόμενος στοσχολίασε: