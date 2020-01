Σαν Σήμερα: 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

34 χρόνια απο τον θάνατο του Phil Lynott (Thin Lizzy)!

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο ηγέτης των Type O Negative, Peter Steele. Γενέθλια επίσης για τους David DeFeis (Virgin Steele), Bernard Sumner (Joy Division, New Order) και Michael Stipe (R.E.M.). Οι Doors κυκλοφορούν το παρθενικό τους, ομώνυμο άλμπουμ και οι Judas Priest το Defenders of the Faith.





Οι Judas Priest κυκλοφορούν ο ένατο άλμπουμ τους, με τίτλο "Defenders of the Faith". Ο δίσκος έγινε πλατινένιος σε Αμερική και Καναδά. Το 2001, το άλμπουμ επανεκδόθηκε μέσω της Columbia σε CD με δύο επιπλέον κομμάτια, το ακυκλοφόρητο "Turn On Your Light" και το "Heavy Duty / Defenders Of The Faith" από την εμφάνιση της μπάντας στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια, στις 5 Μαΐου 1984





Γεννιέται στην περιοχή Salford του Μάντσεστερ της Αγγλίας ο τραγουδιστής, συνθέτης, κιθαρίστας, κιμπορντίστας, παραγωγός και συνιδρυτής των, καιΜετά τον θάνατο του, οιθα μετονομαστούν το 1980 σεμε την προσθήκη του κιμπορντίστα. Το 1989 μαζί με τον κιθαρίστα των, θα σχηματίσουν τουςμαζί με τουςκαιθα δημιουργήσει τουςΓεννιέται στο Decatur της Georgia ο Αμερικανός τραγουδιστής, στιχουργός και παραγωγόςΟ Stipe ήταν ο τραγουδιστής και συνιδρυτής του εναλλακτικού ροκ συγκροτήματοςαπό τον σχηματισμό τους, το 1980, μέχρι τη διάλυσή τους το 2011.Επιπλέον υπήρξε μέλος της ομάδας παραγωγής των ταινιώνκαι. Είναι ιδιοκτήτης των εταιριών παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών,καιΓεννιέται στο Long Island της Νέας Υόρκης ο ηγέτης τωνΜεγάλος θαυμαστής της Ευρωπαϊκής κλασσικής μουσικής απο μικρός, ο DeFeis εισήχθη στην rock μουσική στα 9 του χρόνια ακούγοντας το συγκρότημα, με τον αδελφό του Damon να παίζει πιάνο και την αδελφή του Danae, η οποία τώρα είναι σοπράνο, στα φωνητικά.Ξεκίνησε μαθήματα πιάνου σε ηλικία οκτώ ετών ενώ στα έντεκα του χρόνια του και ξεκίνησε την καριέρα του στο τοπικό heavy metal συγκρότημα. Στα 16 του θα γνωρίσει τον μέλλοντα συνεργάτη του, σε μια οντισιόν για συναυλία με την τότε cover μπάντα του στους Black Sabbath,Στις αρχές της δεκαετίας του '80 ο DeFeis μαζί με τουςκαισχημάτισε τους, ενώ το 1985 οθα αντικαταστήσει στις κιθάρες τον Starr.Ο DeFeis ο οποίος είναι ο βασικός συνθέτης των, είναι συλλέκτης σπαθιών. Έχοντας στην συλλογή του περισσότερα απο 20 σπαθιά, δεν είναι λίγες οι φορές που χρησιμοποιεί κάποια απο αυτά στο στούντιο, για δημιουργήσει συγκεκριμένα εφέ σε κομμάτια του συγκροτήματος.Τις δεκαετίες του '90 και '00 έγραψε μουσική για καλλιτέχνες βασισμένη στην τριλογίατουκαι τους μύθους που σχετίζονται με τον μεγάλο τραγικό ποιητή. Το 1999 έκανε πρεμιέρα στην Βαυαρία η, η οποία θεωρείται η πρώτη metal όπερα.Επίσης διαθέτει το δικό του προσωπικό στούντιο ηχογράφησης, με όνομαΓεννιέται στο Brooklyn της Νέας Υόρκης ο τραγουδιστής, μπασίστας, συνιδρυτής και βασικός συνθέτης τωνΤο 1979 ο Steele, σχημάτισε την heavy metal μπάντακαι τρία χρόνια αργότερα, μετά την διάλυση του συγκροτήματος, θα σχηματίσει τους thrash metallers,. Στουςο Steele χρησιμοποιούσε καυστικούς στίχους μέσω των οποίων σχολίαζε πολιτικά, θρησκευτικά και κοινωνικά θέματα.Το 1987 το συγκρότημα θα διαλυθεί και το 1990, μαζί με τουςκαιο Steele θα σχηματίσει τουςοπου και παρέμεινε μέχρι τον θάνατό του το 2010, συνθέτοντας και γράφοντας τους στίχους σχεδόν σε όλα τα κομμάτια της μπάντας, απο προσωπικά του βιώματα.Το 2005 θα εξαφανιστεί μυστηριωδώς και θα κυκλοφορήσουν διάφορες φήμες που είχαν να κάνουν με τον ενδεχόμενο θάνατό του, για ανίατη ασθένεια, και διάφορα άλλα, μέχρι που το 2006 σε συνέντευξή του στο DVD, θα αναφέρει οτι είχε "φυλακιστεί" σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Αργότερα θα επιβεβαιώσει οτι έπασχε απο παράνοια λόγω της χρήσης ουσιών, και θα εμφανίζεται στα live της μπάντας με ρούχα φυλακισμένου.Στις 14 Απριλίου, οενώ ετοιμαζόταν να συνθέσει μουσική για επερχόμενο νέο άλμπουμ των, έφυγε απο την ζωή σε ηλικία 48 ετών απο καρδιακή ανεπάρκεια (ανεύρυσμα αορτής).Τα εναπομείναντα μέλη της gothic metal μπάντας αποφάσισαν να διαλύσουν τους, απο το να αντικαταστήσουν τον Steele, με τοννα δηλώνει:Ο Peter Steele, έμεινε στην ιστορία της μουσικής, για το ικανότατο παίξιμο του στο μπάσο, τα όμορφα, βαρύτονα φωνητικά του και την παράξενη αίσθηση χιούμορ που τον διέκρινε.Οικυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ,Οι ηχογραφήσεις του ομώνυμου δίσκου του θρυλικού συγκροτήματος διήρκεσαν μία εβδομάδα και πραγματοποιήθηκαν σταμε παραγωγό τονεπανεκδόθηκε σε μορφή CD στις 18 Ιουλίου 2000 από τηνμε τις αρχικές, μη λογοκριμένες εκτελέσεις τωνκαιTo album ανέβηκε στην 2η θέση του Billboard. Εντάχθηκε στοέχοντας πουλήσει πάνω απο 20.000.000 αντίτυπα, ενώ στοβρίσκεται και το singleΤο 2015 η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των ΗΠΑ επέλεξε τογια να συμπεριληφθεί στομε βάση την πολιτιστική, καλλιτεχνική και ιστορική του σπουδαιότητα.Ο Ιρλανδός τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός, κιθαρίστας, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος τωνκαιαπεβίωσε σε ηλικία 36 ετών σε νοσοκομείο του Σάλσμπουρι της Αγγλίας από πνευμονία και σήψη λόγω χρόνιας χρήσης ναρκωτικών ουσιών.