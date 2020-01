SELEFICE, DREAMLONGDEAD: Σάββατο 7 Μαρτίου @ Underground Music Studios

Selefice & DreamLongDead present: A Night Full Of Nightmares

Σάββατο 7 Μαρτίου

@ Underground Music Studios (Εθνάρχου Μακαρίου 17, Περιστέρι,πλησίον σταθμού Μετρό Αγ. Αντώνιος)

Doors: 21:30





Damage: 5 euros (περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων)









Δύο από τις πιο ιδιαίτερες και σκοτεινές μπάντες του ελληνικού extreme ήχου, οι Selefice και οι DreamLongDead, ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους για ένα special live event, που θα πραγματοποιηθεί στο ιδιαίτερο stage των Underground Music Studios (Εθνάρχου Μακαρίου 17, Περιστέρι) το Σάββατο 7 Μαρτίου!

Selefice - bio

DreamLongDead bio

Οι Selefice 2 χρόνια μετά την επιστροφή τους και την πρώτη κυκλοφορία τους πριν 7 μήνες μετά το θρυλικό “Where Is The Heaven” του 1993, το mini album “I Met A God”, όπου έχει ήδη εισπράξει και συνεχίζει ακατάπαυστα, εξαιρετικές έως και διθυραμβικές κριτικές από κοινό και τύπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, θα “κοντράρουν” τους εφιάλτες τους με την αρρωστημένη Death/Doom μηχανή των DreamLongDead, όπου μετά την κυκλοφορία του φοβερού τελευταίου τους άλμπουμ “Umbra” στα τέλη του ‘18, σκορπίζουν σκοτάδι αλωνίζοντας όποια σκηνή βρουν μπροστά τους, στο πλάι μεγάλων αλλά και μικρότερων συγκροτημάτων.Μια βραδιά που θα έκανε τον Κθούλου περήφανο… Μια βραδιά γεμάτη εφιάλτες…BEWARE!*ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Λόγω περιορισμένης χωρητικότητας και για την όσο το δυνατόν καλύτερη συνθήκη διεξαγωγής του event, έχουν εκδοθεί μόλις 70 (εβδομήντα) εισιτήρια – αναμνηστικές κάρτες. Προπώληση θα υπάρξει στα δισκοπωλεία “No Remorse” (Γαμβέτα 4, Αθήνα) και “Bowel Of Noise” (Θεμιστοκλέους 25, Αθήνα) όπως και στα Underground Music Studios από το Σάββατο 1η Φεβρουαρίου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο inbox της σελίδας των Selefice στο facebook ή στο αντίστοιχο των DreamLongDead.Οι Selefice είναι μια ελληνική metal μπάντα που δημιουργήθηκε το 1990 στην Αθήνα και ανήκε στη θρυλική γενιά της ελληνικής extreme metal σκηνής των αρχών της συγκεκριμένης δεκαετίας, που εμφάνισε συγκροτήματα όπως οι Rotting Christ, Septicflesh, Acid Death, Nightfall, Piranha, Horrified, Septicemia, Epidemic και πολλά άλλα, ενώ μοιράστηκε τη σκηνή με τα περισσότερα από αυτά.Το 1991 κυκλοφόρησε το ομώνυμο demo του συγκροτήματος με 3 κομμάτια , το οποίο πούλησε παγκοσμίως μέσω του tape-trading πάνω από 1000 αντίτυπα. Παράλληλα το συγκρότημα εμφανιζόταν όσο πιο συχνά μπορούσε σε συναυλίες και metal festivals στην Αθήνα κυρίως, ενώ στο τέλος τους 1993 κυκλοφόρησε το μοναδικό του άλμπουμ ως τώρα, το Where Is The Heaven από την ελληνική Molon Lave Records σε βινύλιο και από τη γερμανική Soundphaze International σε cd. Το 1994 και για διάφορους λόγους το συγκρότημα διαλύθηκε άδοξα, αφήνοντας την απορία σε πολλούς οπαδούς του underground για το ποια θα μπορούσε να ήταν η συνέχεια του…Με τα χρόνια οι Selefice απέκτησαν cult status και το Where Is The Heaven θεωρήθηκε από πολλούς ως ένα από τα διαμάντια της ελληνικής ακραίας σκηνής και ένα άλμπουμ μπροστά από την εποχή του, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που παρά τα 26 σχεδόν χρόνια που πέρασαν από τότε, μεγάλωσαν το όνομα της μπάντας και επιθυμούσαν την επανασύνδεση της…Το 2015 η Floga Records επανακυκλοφόρησε το demo των Selefice σε βινύλιο και cd μαζί με άλλα θρυλικά demo της εποχής, σε μια συλλογή που ονομάστηκε Long Live The Past και περίπου την ίδια εποχή, δύο από τα βασικά και ιδρυτικά μέλη της μπάντας, ο Miltos J. (κιθάρα-φωνητικά) και ο Petros M. (κιθάρα, δεύτερα φωνητικά) ένιωσαν την ανάγκη να ξεπαγώσουν το συγκρότημα και να το επαναφέρουν στο σήμερα. Κάτι που έγινε τελικά πραγματικότητα στο τέλος του 2017 όταν και εντάχθηκαν στο line up, δύο καινούργια μέλη, ο Manos M. στο μπάσο και στα δεύτερα φωνητικά και ο Vaggelis V στα drums.Το συγκρότημα έχει πραγματοποιήσει ήδη αρκετά live μετά την επιστροφή του, παρουσιάζοντας παλιό αλλά και ολόφρεσκο νέο υλικό, η Floga Records μέσα στο 2018 επανακυκλοφόρησε σε cd και βινύλιο το “Where Is The Heaven”, η ιστορία του ενέπνευσε την ομάδα The MVP Project να δημιουργήσει το ντοκιμαντέρ “Selefice – This Death Is Back” που κυκλοφορεί ελεύθερα στην πλατφόρμα του Youtube, ενώ στις 17 Μαΐου του 2019, κυκλοφόρησε η πρώτη επίσημη κυκλοφορία της μπάντας μετά από 25 ολόκληρα χρόνια, το 4 – track διάρκειας 25 λεπτών mini album τους, με τον τίτλο “I Met a God” σε παραγωγή του Σάββα Μπετίνη των Acid Death, ψηφιακά μέσω bandcamp και YouTube και σε self released cd, το οποίο έχει εισπράξει ήδη και συνεχίζει ακατάπαυστα από εξαιρετικές έως διθυραμβικές κριτικές σε Ελλάδα και εξωτερικό.Links:YouTube Channel:«Tο soundtrack μίας γυρισμένης σε super-8 film και σκηνοθετημένης από τον George Romero, ασπρόμαυρης zombie exploitation ταινίας με θέμα της έναν μετα-αποκαλυπτικό κόσμο όπου μόνο κανίβαλοι και junkies επιβιώνουν. Η διαθήκη ενός λεηλατημένου πλανήτη τον οποίο οι Ancient Ones έχουν πνίξει στα απεχθή πλοκάμια τους κι έχουν ξεσκίσει με τα νύχια τους…»Έτσι περιγράφουν οι ίδιοι οι DreamLongDead το ύφος τους. Με άλλα λόγια, πρόκειται για death metal όπως ακριβώς θα έπρεπε να παίζεται και να ηχεί: Ωμό, απόκοσμο, τερατωδών διαστάσεων, ultra heavy, με πολύ ακραία, διπλά lead φωνητικά και αρκετές doom επιρροές. «Υπερβολικό» metal, θα έλεγε κανείς, με τη διαφορά ότι είναι προσανατολισμένο τόσο στην ατμόσφαιρα όσο και στην τραγουδοποιία, και αποδιδόμενο μουσικά με φυσικό, ευθύ τρόπο.Οι DreamLongDead σχηματίστηκαν στην Αθήνα το 2010, και τα περισσότερα μέλη τους έχουν προϋπηρεσία σε διάφορα συγκροτήματα της ελληνικής underground σκηνής ήδη από τη δεκαετία του ’90. Από την αρχή της πορείας του μέχρι σήμερα, το συγκρότημα λειτουργεί εντελώς ανεξάρτητα, τηρώντας μία “do it yourself” νοοτροπία, κι έχει μέχρι στιγμής κυκλοφορήσει 2 αυτοχρηματοδοτούμενα CD-albums, συγκεκριμένα τα “MadnessDeadGrave: Invocations Three to the Ones That Lurk at the Threshold” (2012) και “AriseHowlingDarkness: Of Cyclopean Masonry and Non-Euclidean Geometry” (2015). Σε όλο αυτό το διάστημα, η μπάντα έχει πραγματοποιήσει πολλές live εμφανίσεις τόσο μαζί με άλλα ελληνικά σχήματα, όσο και με διεθνή ονόματα όπως οι Pentagram, οι Oranssi Pazuzu και οι Obliteration.Η πρόσφατη δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος κυκλοφορεί κι έχει τον τίτλο “Umbra”. Ηχογραφήθηκε στα Entasis Studios και σε συνεργασία με τον παραγωγό Νίκο Παπακώστα, από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Ιούνιο του 2018. Στο συγκεκριμένο δίσκο, ενώ τα βασικά χαρακτηριστικά του ήχου των DreamLongDead παραμένουν παρόντα, υπάρχουν και κάποιες εκπλήξεις: Οι συνθέσεις είναι σχετικά συντομότερες και πιο «πυκνές», οι ταχύτητες έχουν γενικά αυξηθεί (φτάνοντας στα όρια του grind σε ένα κομμάτι), ενώ περιλαμβάνεται κι ένα μελωδικό instrumental τραγούδι το οποίο ενισχύει τη γενικότερη κινηματογραφική ατμόσφαιρα τρόμου που διακατέχει αυτήν την κυκλοφορία.Youtube: youtube.com/user/dldgreece Facebook: facebook.com/Dreamlongdead Bandcamp: dreamlongdead666.bandcamp.com Spotify: open.spotify.com/artist/4Z68IOjSqYzGNWQC29wQVr Itunes: itunes.apple.com/us/artist/dreamlongdead/1413280193