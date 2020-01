Οι Serious Black παρουσίασαν το lyric video για το κομμάτι "Let Me Go" απο το επερχόμενο νέο άλμπουμ με τίτλο "Suite 226" που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω της AFM Records στις 31 Ιανουαρίου.





"Suite 226" tracklist:

"Let Me Go"

"When The Stars Right"

"Solitude Etude"

"Fate Of All Humanity"

"Castiel"

"Heaven Shall Burn"

"Way Back Home"

"We Still Stand Tall"

"Come Home"

"Suite 226"