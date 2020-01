'Αφροδίτη Κ.' for bbr

Οιείναι μία από τις πολλές περιπτώσεις στην ευρύτερη Ελληνική Metal σκηνή που έχουν κάνει εντυπωσιακό comeback τα τελευταία 2-3 χρόνια μετά από μακρόχρονη απουσία.Το πρώτο ουσιαστικά άλμπουμ της Heavy/Power αρμάδας από τον Βόλο (είχε προηγηθεί το epτο 2018) με τον τίτλο, είναι εδώ και πραγματικά μας εντυπωσίασε σε τέτοιο βαθμό που αναρωτιόμαστε που θα βρισκόταν σήμερα αυτό το συγκρότημα αν δεν είχε διακόψει την πορεία του.Η δουλειά που έχουν κάνει οισε κάθε τομέα είναι καταπληκτική και χωρίς να “ανακαλύπτουν τον τροχό”, διδάσκουν αγνό και ατόφιο heavy/epic/power της μεγάλης σχολής των, τωντωνπου είναι και οι βασικές επιρροές τους χωρίς να το κρύβουν άλλωστε.Η παραγωγή είναι ολόσωστη, καθαρή και χωρίς “γυαλισμένες” υπερβολές, οι συνθέσεις σε επίπεδο Champions League χωρίς να διστάζουν να φλερτάρουν ακόμα και με το speed metal ενίοτε, τα riffs εντυπωσιακά, οι μελωδίες στη θέση τους και εκεί που πρέπει, οι ενορχηστρώσεις δουλεμένες όσο δεν πάει και η φωνή τουδιδάσκει στις καλύτερες σχολές απόλυτης Metal ερμηνείας.Συνολικά μία από τις καλύτερες δουλειές της ελληνικής σκηνής για την χρονιά που μας πέρασε και οπωσδήποτε θα τολμήσω να πω, από τις κορυφαίες παγκοσμίως στο χώρο που κινούνται οιΑπαραίτητο αναμφισβήτητα άκουσμα για τους λάτρεις του είδους.Silent Winter - The Circles Of Hell (Official 3d Lyric Video 2019)Silent Winter - Final Storm (Official 3d Lyric Video 2019)