SLIPKNOT: Δείτε την ταινία μικρού μήκους, "Pollution"

Οι Slipknot έδωσαν στη δημοσιότητα την ταινία μικρού μήκους με τίτλο "Pollution". Η ταινία με διάρκεια 20 λεπτών, σκηνοθετήθηκε απο τον M. Shawn Crahan και επικεντρώνεται στo επίσημο video clip του κομματιού "Nero Forte" απο το άλμπουμ "We Are Not Your Kind" που κυκλοφόρησε τον περασμένο Αύγουστο.