SNOWBLIND: Επιστρέφουν με νέο άλμπουμ. Video του πρώτου single "The Misery Is In Our Souls"

Οι Αθηναίοι classic metallers Snowblind επιστρέφουν 5 χρόνια μετά την τελευταία τους δουλειά "One Epic Metal Requiem" και μας παρουσιάζουν το πρώτο τους single - video clip για το κομμάτι "The Misery Is In Our Souls" από το επερχόμενο 6ο album της μπάντας το όποιο θα φέρει τον τίτλο "The Holy Metal Spirit" και θα κυκλοφορήσει εντός του 2020.