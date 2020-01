THE ROCKIN’ DEAD, MISLEAD: Παρασκευή 10 Ιανουαρίου @ Remedy Live Stage

THE ROCKIN’ DEAD & MISLEAD

Την, οικαι οιανεβαίνουν στη σκηνή τουγια να παρουσιάσουν ένα δυναμικό Live Show που θα συναρπάσει!Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020REMEDY LIVE STAGEΚουντουριώτου 9, Νέο ΗράκλειοΈναρξη: 21:00Εισιτήριο: 8 € (Στην τιμή περιλαμβάνεται μπύρα ή κρασί)ΗΣΑΠ: 250μ. από τον Σταθμό ΗΣΑΠ Νέο ΗράκλειοΟΑΣΑ: 500 ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ, Στάση Γραμμής Α8, κάθε 1 ώρα, από 00:30 έως 04:30Οι THE ROCKIN' DEAD είναι ένα αγγλόφωνο alternative rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε στην Αθήνα το 2016.Η 1η ολοκληρωμένη δισκογραφική τους δουλειά με τίτλο “Here Comes The Darkness”, κυκλοφορεί το ίδιο έτος, μέσα από το προσωπικό τους label. Ο δίσκος λαμβάνει εξαιρετικές κριτικές και καταφέρνει να προσελκύσει ένα ευρύτερο και πιο mainstream κοινό.Ο ήχος τους περιέχει στοιχεία και επιρροές που προέρχονται κυρίως από το ευρύτερο φάσμα της κλασσικής και μοντέρνας Αμερικάνικης Rock σκηνής, έχοντας ως κυριότερες επιρροές συγκροτήματα όπως οι GNR, MARILYN MANSON, BRMC, PRETTY RECKLESS, SIXX AM, HOLLYWOOD UNDEAD και ROLLING STONES…Κύρια χαρακτηριστικά του συγκροτήματος είναι οι δυναμικές συνθέσεις, οι μελωδικές κιθάρες, οι λυρικοί στίχοι, που σε συνδυασμό με τα διπλά φωνητικά καταφέρνουν να δημιουργούν ένα ιδιαίτερο ήχο και ύφος που απορρέει ένταση και συναίσθημα.To moto τους: “Our music is raw, even bleak at moments, yet soft and aching, made of melodies and lyrics that will rock your souls and tear your hearts open! It’s basically Pure Modern Mainstream Rock…that screams attitude!”Website: www.rockindead.com Facebook page: www.facebook.com/rockindeadofficial Youtube Channel: www.youtube.com/therockindead Οι MISLEAD είναι ένα alternative pop rock συγκρότημα που σχηματίστηκε το 2016 στην Αθήνα.Δύο χρόνια μετά την ίδρυση τους, κυκλοφορούν τον Δεκέμβριο του 2018 το πρώτο τους single "Glances"και τον Μάιο του 2019 το δεύτερο τους single με τίτλο "Return".Τον Οκτώβριο του 2019 κυκλοφορεί το ομώνυμο ντεμπούτο τους EP "Glances" το οποίο κινείται σε alternative rock, pop rock ήχους με καλλιτέχνες όπως οι Pj Harvey, Muse, Alanis Morissette, Placebo, Red Hot Chili Peppers να είναι οι βασικότερες επιρροές του σχήματος.Facebook page: www.facebook.com/mislead.the.band.athens/ Youtube Channel: www.youtube.com/channel/UCWVTRAQDw1DrBKPg__TEJOA