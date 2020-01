Vinyl Suicide, Project Uncut: Παρασκευή 10 Ιανουαρίου @ Death Disco

Η Blackspin Records παρουσιάζει





Λίγο μετά την κυκλοφορία του νέου τους single, Mad Love, οι Vinyl Suicide συνεχίζουν το διαστρικό ταξίδι τους μέσα στην καινούργια χρονιά που θα φέρει και την κυκλοφορία του νέου τους album, “Stray Asteroids”.Την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου στην Death Disco, οι Vinyl Suicide θα παρουσιάσουν ένα σετ με κομμάτια από τον νέο δίσκο τους, καθώς και κομμάτια από το ντεμπούτο τους. Μαζί τους οnstage ο Ορέστης Μπενέκας (synths).Οι Vinyl Suicide σχηματίστηκαν την άνοιξη του 2009 στην Αθήνα. Τον Νοέμβρη του 2015, κυκλοφόρησαν το debut album τους με τίτλο Homeward Bound, το οποίο συγκαταλέχθηκε από κριτικούς στις καλύτερες κυκλοφορίες του 2015, ενώ τα κομμάτια του δίσκου Pictures of You και 6.40 Α.Μ. (On Lycabettus) κέρδισαν σημαντικό airplay.«Significantly influenced by the indie pop/rock music of the 80’s, the album is a mishmash of melodic, dark oriented compositions and maybe that lists them in the category of bands like Interpol, The xx or Deerhunter» – Ares Buras, beehype [beehy.pe]«Συνεπής και φροντισμένη ποπ» – Μάκης Μηλάτος , Athens Voice (GR)«If you’re a fan of Wolf Alice then this is the band for you as they display a real talent at producing some gorgeous soundscapes» – Adam Reeve, Exploding Head Syndrome (UK)«Η ανακάλυψη της χρονιάς» – Solus Ipse Gherkin, Artcore magazine (GR)Σήμερα, οι Vinyl Suicide έχουν ολοκληρώσει την παραγωγή του δεύτερου album τους, με τίτλο Stray Asteroids, το οποίο περιέχει 10 κομμάτια. Στην δημιουργία του album έχουν συμβάλει φίλοι της μπάντας, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στην σύγχρονη ελληνική indie pop και rock σκηνή: H παραγωγή, η μίξη και το engineering του album είναι του Βασίλη Νισσόπουλου [Whereswilder, Daphne and the Fuzz (PR)], ενώ τα synths του δίσκου έχουν ηχογραφηθεί από τον Ορέστη Μπενέκα (The Cave Children, Σtella, Παύλος Παυλίδης & B-Movies).Οι Vinyl Suicide είναι:Δήμητρα Σιδέρη- ΦωνητικάTed Kapa- ΚιθάρεςΔημήτρης Πατρώνας - ΜπάσοΔημήτρης Δουμουλιάκας - Τύμπανα, κρουστάΟι Project Uncut δημιουργήθηκαν τον Ιανουάριο του 2017, έχουν βάση την Αθήνα και είναι ένα ντουέτο επηρεασμένο από την Pop και την Trip Hop σκηνή. Η Άννα Στεφάνου (Singer/Songwriter) και η Κατερίνα Λιάκη (Keys) γνωρίστηκαν το 2012 και μετά από μερικά χρόνια δημιουργίας σε διαφορετικές χώρες συναντήθηκαν και πάλι για να ενώσουν τις μουσικές τους ανησυχίες. Οι ίδιες υπογράφουν σε μουσική και στίχους όλα τα κομμάτια τους. Ο πρώτος τους δίσκος με τίτλο "Kaleidoscope" ξεκίνησε με την κυκλοφορία του ομώνυμου κομματιού τον Οκτώβριο του 2017. Το Φεβρουάριο του 2019 κυκλοφόρησαν το single τους “Don’t Come To Harm” , ακολούθησε η κυκλοφορία του “Not Really” τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Τον Ιούνιο του 2019 κυκλοφόρησε το πρώτο Video Clip τους με το κομμάτι τους “Play Well”. Τέλος , το τελευταίο τους single με τίτλο “Bounce” κυκλοφόρησε το Δεκέμβρη του 2019 και είναι διαθέσιμο σε όλες τις online πλατφόρμεςFacebook EventInfoDeath Disco - Ωγύγου 16 και Λεπενιώτου 24, ΨυρρήΤ: 2130293810Ώρα έναρξης: 21:30Τιμές ΕισιτηρίωνΠροπώληση:, Ταμείο:Διάθεση online:Υπεύθυνη ΕπικοινωνίαςΑγγελική Καραχάλιου6937 814168 | angeliki.karahaliou@gmail.com