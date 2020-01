Vive Le Punk Rock - Festival In Athens: 7 και 8 Φεβρουαρίου @ An Club

Το Vive Le Punk Rock - Festival In Athens επιστρέφει στο καθιερωμένο του ραντεβού του Φεβρουαρίου!





Δύο μέρες! 11 συγκροτήματα! Punk/rock ενέργεια!

7 χρόνια Vive Le Punk Rock - Festival In Athens!!!





ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Day 1

DAY 2

Τιμές εισιτηρίων :

Σημεία προπώλησης :









H 77- 82 team επιστρέφει για 7η συνεχόμενη χρονιά με το Vive le Punk Rock festival σε ένα διήμερο φωτιά! To punk rock φεστιβάλ των Βαλκανίων και όχι μόνο, που έγινε θεσμός προσελκύει ολοένα και περισσότερο κόσμο από την όλη την Ευρώπη, με punk rock μπαντάρες και πάλι! Αποτελεί πλέον ’’σημείο συνάντησης’’ κάθε Φεβρουάριο για πολλούς Punk Rockers όπου πλέον το χαρακτηρίζουν κάτι σαν ιεροτελεστία μιας και επισκέπτονται την Άθηνα για αυτόν τον λόγο ξάνα και ξάνα.Μετά τις αξέχαστες παρουσίες των τελευταἰων ετών των Exploited, GBH, Subhumans, Infa Riot, Partisans, Oppressed, Angelic Upstarts, Peter & the Test Tube babies, Conflict, Chaos UK, Mau Maus, το 2020 έχουν σειρά οι θρύλοι του Punk Rock, ‘‘The Kids‘‘ (est.1976) από Βέλγιο & οι ‘‘the Members‘‘ από το Ην.Βασίλειο (est. 1976) που θα είναι οι headliners για την πρώτη και για την δεύτερη μέρα του φεστιβάλ αντίστοιχα. Μαζί τους οι Παριζιάνοι ‘‘Rixe‘‘ με Classic Oi! καταβολές, οι Τσέχοι motorhead punks ‘‘Just War‘‘ και οι Δανοί ’’Trouble ?’’ την 1η μέρα του φεστιβάλ.Για πρώτη φορά στην Ελλάδα oι Ολλανδοί street punks ‘‘Antidote‘‘ και οι Γερμανοί Oi! Punk αντιφασίστες ‘’Stage Bottles’’ να συμπληρώνουν το line up της 2ης μέρας όσον αφόρα τις μπἀντες που θα επισκέφθουν τη χώρα μας !7 μπάντες από όλη την Ευρώπη και 4 ελληνικές έχει φέτος το μενού λοιπόν !H πρώτη μέρα του φεστιβάλ έρχεται να μας τινάξει τα μυαλά , καθώς οι The Kids, Rixe και Just War θα μοιραστούν την σκηνή του ιστορικού An Club και δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο!Οι μοναδικοί The Kids προσγειώνονται στο stage του An Club για να ένα μοναδικό show ὀπως μόνο αυτοί ξέρουν να κάνουν! ‘Οποιος τους είδε προ 5ετίας να τα σπάνε στο ’’We are Loud’’ φέστιβαλ, θα ἐχει την τύχη να τους ξανἀδει στις 7 Φλεβάρη. Οποίος δεν ήταν εκεί τότε για να τους απολάυσει, τώρα είναι η ευκαιρία! Το 1978 κυκλοφόρησαν το πρὠτο τους ομώνυμο δίσκο αλλἀ και τον δίσκο ‘’The Naughty Kids’’.Αξίζει να σημειώθει ότι προηγούμενως (1977) είχαν ανοίξει συναυλίες του Iggy Pop και της Patti Smith. "Fascist Cops", "This is Rock ‘n’ Roll", "We are the Prisoners", "Bloody Belgium", και όποιος αντέξει σε ένα ξέφρενο Punk Rock ’77 // Rock ’n’ Roll εὼς τελικής πτώσεως!Μαζί τους την πρώτη μέρα του φεστιβάλ οι εκρηκτικοί RIXE από τη Γαλλία!O Maxim (Φώνητικα, Κιθάρα, Στίχοι) και η παρέα του, επιστρέφουν στην Αθήνα για μια και μονάδικη εμφάνιση. Η γαλλική Oi! punk σκήνη ίσως βρίσκεται στο απόγειο της αυτή τη χρονική στιγμή και οι Rixe είναι μπροστάρηδες της. Εύκολα μπορεί να γραφτεί ότι ἐχουν παίξει παντού στο κόσμο τα τελευταία χρόνια με παρουσίες σ’αξιόλογα φεστιβάλ & πραγματοποιώντας περιοδίες σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική! Και όλα αυτα μὀλις μέσα σε 5 χρόνια έμπνευσης και δημιουργίας, ἐχοντας κυκλοφορήσει 3 EP (La Vida Es Un Mus Records) .Υπομονή μέχρι Παρασκευή 7.2 για να άκουσουμε κλασσικό γαλλικό Oi! και να χορέψουμε όπως πρέπει !Οι φοβεροί ‘’Just War’’ έρχονται από της Πράγα της Τσεχίας για να μας ταρακουνήσουν με την hardcore punk μουσική τους με εμφάνεις επιρρόες από ‘’Motorhead’’ & ’’Discharge’’. Κάθε φαν αυτών των δυο συγγροτημάτων θα εκτιμήσει κατά πολύ την 4μελή αυτή μπάντα το βράδυ της 7ης Φλεβάρη.‘Εχοντας πάρει το χρἰσμα περιοδέυοντας μάζι με τους ‘’Varukers’’, ἐχοντας μοιραστεί την σκήνη με μεγάλες πανκ μπάντες και έχοντας φέρει εις πέρας ένα τουρ μάζι με Call the cops, Blatoidea & Breakout αναμένουμε λοιπόν να κάνουν μια δυναμική και τσαμπουκαλεμένη, όπως συνηθίζουν ἀλλωστε, Live εμφάνιση!Οι ANFO από την Αθήνα επιστρέφουν στο Vive Le Punk Rock μέτα την εμφάνιση τους το 2018 μαζι με GBH & Subhumans δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις! Με μέλη από τους ιστορικούς ‘’Αδιέξοδο’’ και με νέα προσθήκη στη κιθάρα θα έρθει να μας επαληθεύσουν πως οι Anfo πρεσβεύουν το ανοιχτό πνεύμα του επαναστατικού Rock n Roll με αφετηρία το Punk Rock !Το line up της πρώτης μέρας ολοκληρώνεται με τους Δανούς Trouble ?, μια νεοσυστάτη 4μελής μπάντα από Κοπεγχάγη με καθάρα Oi!Punk ερεθίσματα που έρχονται για πρώτη φόρα την Ελλάδα. Δηλώνουν ἐτοιμοι να ανοίξουν το φεστίβαλ όπως αρμόζει με τον κόσμο να συνηθίζει να έρχεται από νωρίς νωρίς. Δηλὠνουμε παρόντες !Headliners για την δεύτερη μέρα του φεστιβάλ, που θα λάβει μέρος στο υπόγειο του An Club, οι φοβεροί ‘’Members’’ από το Λονδίνο της Αγγλίας.Ο Jean Marie Carroll είναι υπεύθυνος για όλα τα κατορθώματα της μπάντας, όπου μετράει 26 συνολικά κυκλοφορίες που μπόρει κάποιος να διακρίνει punk ’77/pop punk ρυθμούς με κάποια πρόσθετα στοιχεία Reggae προς τα τελευταία singles τους. Το πιο γνωστό single τους, το ’’ the Sound of the suburbs’’ (Virgin Records) που έφτασε το νούμερο 12 στα UK charts το μακρινό 1979. Με λίγα λόγια, έχουν πραγματοποιήσει αναρίθμητα shows σε όλο το κόσμο και πλέον τα τελευταία χρόνια, κάθε Σάββατοκύριακο παίζουν σε κάποια διαφορετική πόλη με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε δαιμονιώδη φόρμα για να ταρακούνησουν οποιονδήποτε βρέθει το βράδυ της 8ης Φεβρουαρίου στο Vive Le Punk Rock 2020 !Oι τρομεροί ‘’Antidote’’ , επιστρέφουν δυναμικότατα ἐπειτα άπο μερικά χρόνια πάυσης και έρχονται να μας χαρίσουν το βράδυ της 8ης Φεβρουαρίου στην Αθήνα, μια από τις λιγόστες εμφανίσεις τους. Έχοντας πάντα κοινωνικό-πολιτικό στίχο & έχοντας κυκλοφορήσει 5 LP, 3 EP από το 1996 ως σήμερα ξέρουν πολύ καλά πως πρέπει να πορώσουν όποιον έρθει στο An Club. Έμείς με τη σειρά μας να ακούσουμε επιτέλους "No Nazis in Punk" , "My government is a farce", ‘’Go Pogo’’, ‘’F@ck Homophobia’’, ‘’Let’s get drunk’’ κ.α !Για τους «δικούς» μας «OMIXΛH» δεν χρειάζονται συστάσεις! Η ιστορική street punk μπάντα γιορτάζει τα 25 χρόνια της, ξέρει πολύ καλά πώς να κάνει τον κόσμο να περνάει καλά, και θα τα σπάσουν για άλλη μια φορά επι σκηνής παρέα με το κοινό που πραγματικά δεν τους χορταίνει. Με πρόσφατο LP το ’’Rebellion March’’ (Punk ’n’ Loud records) να φαίνεται ότι έχει δώσει ακόμη μια ώθηση στη μπάντα να θέλει να παίζει συνέχεια για το πανταχού κοινό του και πραγματικά ο καθένας να τους απολαμβάνει που βρίσκεται από κάτω.Οι ’’Stage Bottles’’ (est. 1993) από τη Φρανκφούρτη της Γερμανίας δηλώνουν ’’Sometimes Antisocial but always Antifascist’’! Αυστήρα αντιφασιστικοί στίχοι, μελὠδικο Punk Rock, Street Punk / Oi! ακούσματα άλλα και με επιπλέον στοιχεία ska όπως με την συνοδεία σαξόφωνου, μπορεί κανείς να απολαύσει τη συγκεκριμένη μπάντα δίχως να πάρει τα μάτια του από τη σκήνη. Με βασικές επιρροές τους να είναι Anglelic Upstarts, Cock Sparrer, Newtown Neurotics, Stiff Little Fingers και με 17 κυκλοφορίες στο ενεργητικό τους δεν θα ήταν έκπληξη να προβλέψουμε ότι αυτή θα είναι η μπάντα που θα κλέψει την παράσταση στο Vive Le Punk Rock 2020 !Oι ‘’Priorities’’ για πρώτη φόρα στο Vive Le Punk Rock Festival! Με μἐλη από Close combat, Beggar Belief, Ομίχλη, The Vagabonds 77, Dead Dranks & The Titz πρόκεται να μας χαρίσουν μια ‘’γεμἀτη’’ εμφάνιση στις 8 Φεβρουαρίου 2020. Σπεύσατε τώρα να ακούσετε το EP τους με τίτλο ’’Weekend Warriors you say ? ’ αν εἰστε λάτρης του Street Punk Rock Oi !Την 2η μέρα του φεστιβάλ συμπληρώνουν οι Αθηναϊοι Toxic Rabbits με post punk ύφος πάντα και ένα στοιχείο alternative punk με γυναίκεια φωνητικά. Δεν πρέπει να τους χάσετε !Ένα μοναδικό συναυλιακό διήμερο με πολλή μπύρα στο An Club για όλους τους λάτρεις του Punk Rock, που κανεἰς δεν πρέπει να χάσει!P.S. : Καθιερωμένο Hangover BBQ - θεσμὀς στο Κρητικό Καφενείο Αντέστε (Κωλλέτη 11, Εξάρχεια ) την Κυριακη 09.02.20 από τις 13:00 ! (fb event: https://www.facebook.com/events/2622309414658913 /)Cheers77-82 Punk Rock TeamLimited Early bird Weekend Tickets = 31€Weekend Tickets Προπώληση / Πόρτες = 33€ / 36€07.02.20 Προπώληση = 17€ / Πόρτες = 20€08.02.20 Προπώληση = 17€ / Πόρτες = 20€Rhythm Records: Εμμανουήλ Μπενάκη 74, Εξάρχεια,Κρητικό καφενείο Αντέστε: Κωλλέτη, 11 106 81, ΕξάρχειαOldschool : Σολωμού 15, ΕξάρχειαScarecrow Records: Σολωμού 35, ΕξάρχειαΦάλτσο καφενείο: Μεγ. Αλεξάνδρου 110, ΚεραμεικόςBeans & Hops : Λεωφ. Ηρακλείου 43, Άνω ΠατήσιαBlack Dog Tattoo Collective : Οδ. Ώρα έναρξης: 19:00
An Club Σολωμού 13-15 στα Εξάρχεια.