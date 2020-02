Οι Anvil παρουσίασαν το video του ομότιτλου "Legal At Last" απο το νέο τους άλμπουμ που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 14 Φεβρουαρίου μέσω της AFM Records.





"Legal At Last" tracklist:

"Legal At Last"

"Nabbed In Nebraska"

"Chemtrails"

"Gasoline"

"I'm Alive"

"Talking To The Wall"

"Glass House"

"Plastic In Paradise"

"Bottom Line"

"Food For The Vulture"

"When All's Been Said And Done"

"No Time"