BIFF BYFORD: Video για το νέο του single "Me And You"

" Χρόνια πολλά για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Έγραψα αυτό το τραγούδι για τη σύζυγό μου και την 25ετή μας επέτειο, αλλά πιστεύω πως μπορεί να είναι γραμμένο για τον καθένα που είναι σε σχέση. Όλοι γιορτάζουμε επετείους και αναμνήσεις. Δεν είναι το συνηθισμένο ύφος των κομματιών μου, αλλά είναι πάντα καλό να ρίχνεις μια μπαλιά με φάλτσο"

"School Of Hard Knocks" tracklist:

"Welcome To The Show"

"School Of Hard Knocks"

"Inquisitor"

"The Pit And The Pendulum"

"Worlds Collide"

"Scarborough Fair" *

"Pedal To The Metal"

"Hearts Of Steel"

"Throw Down The Sword"

"Me And You"

"Black And White"





* μή διαθέσιμο σε 12” βινύλιο









