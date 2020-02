BONFIRE: Νέο άλμπουμ τον Απρίλιο

Οι Bonfire ανακοίνωσαν την νέα τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο "Fistful Of Fire". Το επερχόμενο άλμπουμ της hard rock/heavy metal μπάντας αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω της AFM Records στις 3 Απριλίου.





Ακολουθεί το εξώφυλλο και το tracklist του "Fistful Of Fire":

"Fistful Of Fire" tracklist:

01. The Joker

02. Gotta Get Away

03. The Devil Made Me Do It

04. Ride The Blade

05. When An Old Man Cries

06. Rock'n'Roll Survivors

07. Fire And Ice

08. Warrior

09. Fire Etude

10. Breaking Out

11. Fistful Of Fire

12. The Surge

13. Gloryland

14. When An Old Man Cries (acoustic version)