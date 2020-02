Cradle Of Filth και Dead Daisies μαζί με τους Judas Priest στο Release Athens

Cradle Of Filth

The Dead Daisies

Οικαι οιθα εμφανιστούν μαζί με τους Judas Priest στο Release Athens την Παρασκευή 17 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Η προσθήκη των δύο συγκροτημάτων ανακοινώθηκε απο την διοργανώτρια εταιρία στο ακόλουθο Δελτίο Τύπου.Oι ηγέτες του ακραίου ήχου, οι απόκοσμοι και προκλητικοί Cradle Of Filth, θα βρεθούν στο πλευρό των Judas Priest την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Κλειστό Φαλήρου! Μαζί και το supergroup των Dead Daisies με μπροστάρη τον κύριο Glenn Hughes, ή απλά «The Voice o Rock», σε ένα εκρηκτικό heavy rock show.Μια βραδιά… παράδεισος του headbanging, με τους τεράστιους Judas Priest να γιορτάζουν 50 χρόνια πορείας, τα οποία καθόρισαν τον σκληρό ήχο. Oι "metal gods" φέρνουν στην Αθήνα το πιο εντυπωσιακό show τους σε μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη από greatest hits!Μετράνε σχεδόν 30 χρόνια καριέρας! Κατάφεραν πολύ γρήγορα να γίνουν σημείο αναφοράς για την διεθνή σκηνή. Το extreme ηχητικό αμάλγαμα από black metal, gothic, symphonic ήχους, με λογοτεχνικές αναφορές σε καθετί μακάβριο και τρομακτικό, τους επιτρέπει να παραμένουν στην πρώτη γραμμή και πλέον να κάνουν την επανεκκίνηση προς μια νέα πορεία, γεμάτοι ορμή και επιθυμία για νέα καλλιτεχνικά ύψη!Με κλασικούς δίσκους όπως τα "Dusk... and Her Embrace" (1996), "Cruelty And The Beast" (1998), το EP "From the Cradle to Enslave" (1999) και "Midian" (2000) ανέβηκαν στο θρόνο του black metal ενώ η τελευταία τους δουλειά, "Cryptoriana - The Seductiveness Of Decay", τους χάρισε μια νέα νιότη, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους οπαδούς και τους κριτικούς.Οι Cradle Of Filth συνεχίζουν στον ρόλο των πρεσβευτών της σκοτεινής πλευράς του metal, εξερευνώντας τις άμορφες φρίκες που παραμονεύουν στις σκιές της ανθρωπότητας, με μια σφοδρή επιθυμία για καθετί αισθησιακά γκροτέσκο και τον Dani Filth να εξακολουθεί να εξιστορεί ένα αιματοβαμμένο παραμύθι και να σκηνοθετεί τη δική του ταινία τρόμου, βάζοντας την ιδανική μουσική υπόκρουση!To rock' n’ roll είναι το ταξίδι και όχι ο τελικός προορισμός. Με ήδη έξι δίσκους και ατέλειωτες περιοδείες στο ενεργητικό του, το supergroup των Dead Daisies έρχεται να επιβεβαιώσει το αυτονόητο: Το rock δεν θα πεθάνει ποτέ!Η τεράστια προσθήκη της φωνάρας του Glenn Hughes, αλλάζει τα δεδομένα στη μπάντα. Μια μεγάλη προσωπικότητα, ο Βρετανός μπασίστας και τραγουδιστής ηγήθηκε των funk rockers Trapeze, μεγαλούργησε στους Deep Purple και συνεργάστηκε με μύθους όπως οι Black Sabbath και Gary Moore, μεταξύ δεκάδων ακόμα!Mε αφετηρία τον κλασικό rock ήχο των 70s και 80s και ένα ένα line-up που αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς, οι Dead Daisies είναι μία πραγματικά απολαυστική μπάντα επί σκηνής! Η τωρινή σύνθεση τους, εκτός από τον Ηughes, περιλαμβάνει τους Doug Aldrich, David Lowy (ο ιδρυτής της μπάντας) και Dean Castronovo, με θητεία σε ονόματα όπως Whitesnake, Dio, Journey, Bad English, Red Phoenix, Mink.Από τις τάξεις τους, έχουν επίσης περάσει ονόματα όπως οι John Corabi (Motley Crue), Marco Mendoza (Thin Lizzy / Whitesnake), Richard Fortus (Guns 'N’ Roses), Dizzy Reed (Guns 'N’ Roses / Hookers and Blow), Darryl Jones (The Rolling Stones), Tommy Clufetos (Black Sabbath / Rob Zombie ), μεταξύ άλλων!Οι Dead Daisies σου ζητάνε το πιο απλό. Έρχεσαι και απολαμβάνεις τη βόλτα με δυνατό, ατόφιο rock!Τιμές εισιτηρίων:Η προπώληση συνεχίζεται προς 45 ευρώ. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν σύντομα.Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με πρώτη τιμή τα 100 ευρώ.Πακέτα εισιτηρίων:3-DAY METAL TICKET A (24/7 Slipknot & more tba + 22/7 Sabaton, Amon Amarth, Testament + 17/7 Judas Priest, Cradle of Filth, Dead Daisies) / η προπώληση συνεχίζεται σταFULL METAL TICKET (24/7 Slipknot & more tba + 22/7 Sabaton, Amon Amarth, Testament + 17/7 Judas Priest, Cradle of Filth, Dead Daisies + 13/6 Mercyful Fate & more tba) / η προπώληση συνεχίζεται σταΔιάθεση εισιτηρίων:Τηλεφωνικά στο 11876Online στα www.releaseathens.gr Φυσικά σημεία: Kαταστήματα Reload, Καταστήματα Wind, Ευριπίδης, πολυχώρος Yoleni‘s (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00) και Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)