DANZIG: Νέο άλμπουμ τον Απρίλιο με διασκευές στον Elvis Presley

Στις 17 Απριλίου ο Glenn Danzig θα κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ με διασκευές του στον Elvis Presley. Ο τίτλος του άλμπουμ θα είναι "Danzig Sings Elvis" και θα περιλαμβάνει κομμάτια όπως τα "Is It So Strange", "Loving Arms" και "One Night".