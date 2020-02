DARKEST END, FOVITRON, ARCHEGON, KARVIS: Κυριακή 15 Μαρτίου @ An Club

Κυριακή 15 Μαρτίου

DARKEST END | FOVITRON | ARCHEGON | KARVIS





sale Tickets 6e - Doors 20:00 - Starts 21:00

Ετοιμαστείτε για μια βραδιά ακραίου Melodic Death metal ήχου στον ιστορικό χώρο του An Club!

Darkest End

Fovitron

Archegon

Karvis





Οι Darkest End είναι μια melodic death metal μπάντα που ιδρύθηκε στις αρχές του 2017 από τον κιθαρίστα Στέφανο Ουζουνίδη (4GUNS), και λίγο αργότερα ήρθε να βοηθήσει και ο φίλοςτου Κώστας Λώλης (TRIGGER / Soul to Take / Nekra) στα φωνητικά. Το δίδυμο δούλεψε και ηχογράφησε από το καλοκαίρι του 2018 μέχρι το τέλος του 2018 το πρώτο τους EP με τίτλο "Winter's Blood" στα Made In Hell - Rehearsal & Recording Studio. Το "Winter's Blood" κυκλοφόρησε ένα χρόνο μετά στις 6 Δεκεμβρίου από την Infinity Entertainment Group. Σε αυτό το ταξίδι συνεργάστηκαν με την ταλαντούχα Εύα Σταμάτη (γυναικεία φωνητικά) και τον Κώστα Τσιφόπουλο (TRIGGER/SOUL TO TAKE) που έπαιξε τύμπανα. Η μίξη και το mastering έγινε από τον παλιό τους φίλο David Prudent (μπάσο) στα Made In Hell Studios. Τώρα έρχονται για πρώτη φορά να παρουσιάσουν το κομμάτια τους με τα νέα μέλοι Alex Soult (κιθάρα) και τον Alexander Jatoz (τύμπανα).Links:Facebook page: www.facebook.com/darkestend Lost & Astray (Official Video): https://www.youtube.com/watch?v=QYnpabB9r8A ***Δημιουργήθηκαν από τον Fovitrus (κιθάρα), Nuntius Mortis (φωνητικά) και Sovereign (μπάσο) το 2014.Οι Magni (πληκτρολόγια) εντάχθηκαν τον επόμενο χρόνο και με τη βοήθεια του Yngve (drums) ηχογράφησαν τον Απρίλιο του 2016 το πρώτο τους Ep με τίτλο Fovitron. Ο Dammien (τύμπανα) εντάχθηκε ως κανονικό μέλος στα τέλη του 2017 και κατά τη διάρκεια του Αυγούστου-Οκτώβρη του 2019 ηχογραφήθηκε το πρώτο τους full length άλμπουμ με τίτλο Altar of whispers.Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει μέσω της Alcyone records τον Απρίλιο του 2020.Links:***Οι Archegon είναι ένα BlackCore / Melodic Death Metal συγκρότημα από την Ελλάδα, σχηματίστηκε το 2017 με μόνο σκοπό να αφηγηθεί την ιστορία για τις φωνές του κενού.Το συγκρότημα αποτελείται από:Γ. Κυπριανός Παπ - Φωνητικά / ΚιθάρεςΙωάννης Σωτηρίου - ΚιθάρεςΘοδωρής Κούνας - ΜπάσοΓιώργος Παγώνης - ΝτραμςΤο "Grief Of The Void" περιέχει την λυρική εξιστόρηση της εσωτερικής αναζήτησης και της διαλεκτικής του υποσυνείδητου. Όλα αυτά που σε κυνηγάνε και οφείλεις να κατανοήσεις. Ο διάλογος μεταξύ του εαυτού σου και της άγνωστης θέλησης σου. Η μάχη μεταξύ του χρόνου και του εγώ, σε έναν αέναο κύκλο.Ένας αγώνας ενός ανθρώπου να εξερευνήσει τα σκοτεινότερα μονοπάτια του μυαλού και της σκέψης. Είναι η αλήθεια που θα τον οδηγήσει σε άγνωστα μέρη, που κανείς ποτέ δεν βρήκε. Η μοίρα τον οδηγεί στο τέλος και την αρχή των πάντων. Το νέο EP "Grief Of The Void" μόλις κυκλοφόρησε!Links:Facebook page: https://www.facebook.com/archegon.band Youtube page: https://www.youtube.com/channel/UCIDi3BhT4EnJtoW-o1CdX9Q ***Οι Karvis μια τετραμελής μπάντα από την Αθήνα αρχικά σχηματίστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2018 και έπειτα από δυσκολίες στην οριστικοποιηση των μελών, το καλοκαίρι του 2019 άρχισαν δυναμικά να διαμορφώνουν έναν melodic death metal ήχο με βαθιέςεπιρροές από την groove metal σκηνή.Links:Facebook page: https://www.facebook.com/karvisofficial/