DEEP PURPLE: Όλες οι λεπτομέρειες για το νέο άλμπουμ

"Whoosh" tracklist:

01."Throw My Bones"

02."Drop The Weapon"

03."We're All The Same In The Dark"

04."Nothing At All"

05."No Need To Shout"

06."Step By Step"

07."What the What"

08."The Long Way Around"

09."The Power of the Moon"

10."Remission Possible"

11."Man Alive"

12."And the Address"

13."Dancing In My Sleep"

Επίσημα μουσικά διαδικτυακά καταστήματα, συμπεριλαμβανομένων και τωνκαι, διαδίδουν την ημερομηνία κυκλοφορίας της εικοστής πρώτης δισκογραφικής δουλειάς τωνΤο νέο άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος, πουμαζί με τουςκαι άλλα ονόματα που θα ανακοινωθούν σύντομα,θα κυκλοφορήσει μέσω τηςστιςυπο τον τίτλοΤην παραγωγή του "" ανέλαβε για μια ακόμη φορά οο οποίος είναι υπεύθυνος για την παραγωγή και των(2013) και(2017).