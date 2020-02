DEMENTED ARE GO: Σάββατο 21 Μαρτίου @ An Club

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ

Οισχηματίστηκαν το 1982 στο Cardiff της Ουαλίας.Είναι μια απο τις πρώτες μπάντες που ο ήχος τους ήταν μια μίξη απο punk rock και rockabilly και σαν αποτέλεσμα θεωρούνται εως την πλέον αντιπροσωπευτική μπάντα στην #psychobilly σκηνή.Ηταν οι πρώτοι που έβαλαν Horror μακιγιάζ προσθέτοντας ενα grotesque στοιχειο στις live εμφανίσεις τους. Ετσι και αλλιώς το psychobilly ήταν/είναι συνδεδεμένο με το Horror ύφος σαν εικαστική και στιχουργική θεματολογία.Μετά απο μόλις μερικές πρόβες, οι DAG, βρέθηκαν να παίζουν σε ενα φεστιβάλ και για τα επόμενα χρόνια, συνέχισαν να παίζουν απο εργατικά κέντρα στην Ουαλία μεχρι την συνοικία των “κόκκινων φαναριών” στο Αμβούργο καθώς και στο γνωστό Club Foot ( κλαμπ-ναός του psychobilly).Το 1984 ηχογραφούν δύο τραγούδια για την συλλογή “ Hell's Bent on Rockin'” απο την Nervous Records (γνωστή psychobilly δισκογραφική εταιρεία).Το 1986, και μετά απο αλλαγές στην σύνθεση τους, ηχογραφούν το “In Sickness & In Health” και το 1988 το “ Kicked Out of Hell”.Το 1989, με νέες αλλαγές στην σύνθεση τους ,οι DAG, κυκλοφορούν το “ The Day the Earth Spat Blood”.Το 1991 ηχογραφούν στην Fury Records το “ Orgasmic Nightmare” και το 1993 ακολουθεί το δεύτερο άλμπουμ στην εταιρεία με τίτλο “ Tangenital Madness on a Pleasant Side of Hell” που υποστηρίχτηκε απο δύο περιοδείες στην Ιαπωνία.Το 1995, το συγκρότημα διαλύθηκε ενώ βρισκόταν σε περιοδεία, λόγω της κακής κατάστασης της υγείας του Sparky (φωνητικά).Το 1996 επιστρέφουν με ένα ΕΡ “ I Wanna See You Bleed!” στην Hell Razor Records και το 1997 θα περιοδεύσουν στην Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών.Το 1999 ηχογραφούν το “Hellucifernation” στην Crazy Love Records ενω ματαιώνεται η περιοδεία λόγω νέων προβλημάτων υγείας του Sparky. Και ενω υπάρχει η σκέψη για να διαλυθούν, δέχονται μια πρόταση να παίξουν στο New Jersey/USA, ως headliners . Η συμπεριφορά του Sparky, όμως, που κατέληξε να βάλει φωτιά σε δασύλιο δίπλα στο κλάμπ, τους βάζει σε περιπέτειες με τον νόμο και έχει ως αποτέλεσμα να φυλακιστεί ο Sparky για ενα μήνα.Ο Sparky επιστρέφει στην Αμερική μαζί με τους DAG για 2 περιοδείες, το 2002 και 2003, οπου περαιτέρω προβλήματα με τις αρχές για “ανάρμοστη συμπεριφορά'”, δημιουργούν προβλήματα στην περιοδεία και στην σύνθεση του συγκροτήματος, οπου το 2005 σταματούν την ενεργή δράση.Στο διάστημα αυτο,κυκλοφορεί το “Live at the Galaxy” και το 2006, εν οψη νέου αμερικανικού τούρ, ο Sparky συλλαμβάνεται και διώχνεται πίσω στην Αγγλία οπότε ακυρώθηκε η περιοδεία.Το 2012, κυκλοφορούν το “Hellbilly Storm”απο την γερμανική δισκογραφική People Like You και περιοδεύουν στην Ευρώπη καθως και σε πολλα Psychobilly Festivals ως headliners.