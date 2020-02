FIVE FINGER DEATH PUNCH: Lyric video για το νέο κομμάτι "Full Circle"

Αυτό το άλμπουμ αντιπροσωπεύει την αναγέννηση, την εξέλιξη, την υπερβατικότητα τόσο προσωπικά όσο και μουσικά. Το άλμπουμ αυτό για μένα είναι «άφεση» - ό, τι έκανα στη ζωή μου οδήγησαν σε αυτή τη στιγμή."

"F8" tracklist:

"Inside Out"

"Full Circle"

"Living The Dream"

"A Little Bit Off"

"Bottom Of The Top"

"To Be Alone"

"Mother May I (Tic Toc)"

"Darkness Settles In"

"This Is War"

"Leave It All Behind"

"Scar Tissue"

"Brighter Side Of Grey"

"Making Monsters" (bonus track)

"Death Punch Therapy" (bonus track)

"Inside Out" (radio edit - bonus track)









Οιθα κυκλοφορήσουν στιςτην όγδοη δισκογραφική τους δουλειά με τίτλοκαι έδωσαν στη δημοσιότητα μια πρώτη γεύση απο την επικείμενη αυτή κυκλοφορία το κομμάτιτο οποίο μπορείτε να ακούσετε στο lyric video που το συνοδεύει.Σύμφωνα με τον τραγουδιστή της μπάντας,Την παραγωγή του άλμπουμ ανέλαβαν οιμε τον εδώ και χρόνια παραγωγό τους τονκ.α)