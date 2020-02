FIVE FINGER DEATH PUNCH: Lyric video για το νέο κομμάτι "Living The Dream"

"F8" tracklist:

"Inside Out"

"Full Circle"

"Living The Dream"

"A Little Bit Off"

"Bottom Of The Top"

"To Be Alone"

"Mother May I (Tic Toc)"

"Darkness Settles In"

"This Is War"

"Leave It All Behind"

"Scar Tissue"

"Brighter Side Of Grey"

"Making Monsters" (bonus track)

"Death Punch Therapy" (bonus track)

"Inside Out" (radio edit - bonus track)





Οιπαρουσίασαν το lyric video τουαπο το επερχόμενο όγδοο άλμπουμ τους με τίτλοπου θα κυκλοφορήσει στιςΤην παραγωγή του άλμπουμ ανέλαβαν οιμε τον εδώ και χρόνια παραγωγό τους τονκ.α).