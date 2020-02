ME AND THAT MAN: Video για το νέο single "By The River" με τη συμμετοχή του Ihsahn (Emperor)

Οι Me and That Man του Nergal θα κυκλοφορήσουν στις 20 Μαρτίου το νέο τους άλμπουμ με τίτλο "New Man, New Songs, Same Shit, Vol.1". Μέσα απο την νέα δισκογραφική δουλειά των Me and That Man μπορείτε να ακούσετε το "By The River" με τη συμμετοχή του Ihsahn των Emperor, μέσω του επίσημου video που το συνοδεύει.