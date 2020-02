MONTH’S RELEASES: Φεβρουάριος 2020

Νέες κυκλοφορίες Φεβρουαρίου





Ozzy Osbourne, Sepultura, Anvil, Biff Byford, Demons & Wizards, On Thorns I Lay, Serpent Noir, Aherusia, Aeonian Sorrow, Primeval Mass, Plague, Suicide Silence, The Night Flight Orchestra, Kreator, Napalm Death, Sylosis, Psychotic Waltz, Five Finger Death Punch, Stone Temple Pilots, Black Swan, Diabulus In Musica, Dio, Outlaws, Green Day κ.α !









Οι νέες κυκλοφορίες αναλυτικά:





Aherusia - Nostos~An Answer (?) [2 Φεβρουαρίου]

Sepultura - Quadra [7 Φεβρουαρίου]

Stone Temple Pilots - Perdida [7 Φεβρουαρίου]

Sylosis - Cycle Of Suffering [7 Φεβρουαρίου]

Serpent Noir - Death Clan OD [7 Φεβρουαρίου]

Aeonian Sorrow - A Life Without (EP) [7 Φεβρουαρίου]

Napalm Death - Logic Ravaged By Brute Force (EP) [7 Φεβρουαρίου]

Green Day – Father of All Motherfuckers [7 Φεβρουαρίου]

Anvil - Legal At Last [14 Φεβρουαρίου]

Kreator - London Apocalypticon - Live At The Roundhouse (Live) [14 Φεβρουαρίου]

Psychotic Waltz - The God-Shaped Void [14 Φεβρουαρίου]

Suicide Silence – Become the Hunter [14 Φεβρουαρίου]

Black Swan - Shake The World [14 Φεβρουαρίου]

Plague - Portraits of Mind [14 Φεβρουαρίου]

Diabulus In Musica - Euphonic Entropy [14 Φεβρουαρίου]

Ozzy Osbourne - Ordinary Man [21 Φεβρουαρίου]

Biff Byford - School Of Hard Knocks [21 Φεβρουαρίου]

On Thorns I Lay - Threnos [21 Φεβρουαρίου]

Demons & Wizards - III [21 Φεβρουαρίου]

Primeval Mass - Nine Altars [21 Φεβρουαρίου]

H.e.a.t - H.e.a.t II [21 Φεβρουαρίου]

Dio - The Studio Album Collection: 1996 – 2004 [21 Φεβρουαρίου]

Eric Burdon & The Animals - When I Was Young – The MGM Recordings 1967-1968 [21 Φεβρουαρίου]

The Night Flight Orchestra - Aeromantic [28 Φεβρουαρίου]

Five Finger Death Punch – F8 [28 Φεβρουαρίου]

Outlaws - Dixie Highway [28 Φεβρουαρίου]

Intronaut - Fluid Existential Inversions [28 Φεβρουαρίου]