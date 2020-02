MY DYING BRIDE: Lyric video για το νέο single "Tired Of Tears"

Οι My Dying Bride θα κυκλοφορήσουν στις 6 Μαρτίου την νέα τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο "The Ghost Of Orion". Μετά το "Your Broken Shore" σειρά έχει το "Tired Of Tears" το οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω, μέσα απο την επικείμενη κυκλοφορία.