NEW ZERO GOD: Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου @ Μουσικό Καφενείο Στοά

Οι NEW ZERO GOD στο Μουσικό Καφενείο Στοά στην Καρδίτσα Στα πλαίσια των ζωντανών εμφανίσεων των New Zero God, την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου το συγκρότημα θα βρεθεί στο Μουσικό Καφενείο Στοά, στην Καρδίτσα, για μια διαφορετική βραδιά. Αυτή την φορά, θα παρουσιάσουν ένα μέρος του προγράμματος, με ηλεκτρικό ήχο και ένα μέρος με ακουστικά όργανα.