Οι Desert Near The End στο bbr

"Έχουμε έτοιμο το επόμενο άλμπουμ που είναι πραγματικά ότι καλύτερο έχουμε κάνει μέχρι τώρα!"

Οι Desert Near The End μιλούν στο bbr. Διαβάστε όλα όσα μας είπαν στην πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που ακολουθεί





Παιδιά σας καλωσορίζουμε. 10 χρόνια και βάλε από την δημιουργία των Desert Near The End. Ποιος είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός της πορείας σας; Πως ήταν αυτή η δεκαετία;

Πέρα από την κυκλοφορία των 4 άλμπουμ σας, ποιες θεωρείτε τις πιο κομβικές μέχρι τώρα στιγμές στον πορεία σας;

Ας πάμε στο πιο πρόσφατο πόνημα σας, το άλμπουμ Of Fire And Stars. Είστε ευχαριστημένοι από την μέχρι τώρα ανταπόκριση;

Που πιστεύετε ότι διαφοροποιείται σε σχέση με το παλαιότερο υλικό σας; Τι ενδεχομένως έχετε κάνει καλύτερα;

Στο Of Fire And Stars ακούμε μια ποικιλία επιρροών από τον ευρύτερο extreme ήχο, που ξεκινάνε από το κλασικό Thrash έως το Σουηδικό Death Metal, με μπόλικη μελωδία και κλασικές metal πινελιές. Συμφωνείτε με αυτό το σχόλιο; Μας έχει ξεφύγει κάτι;

Ποιες είναι οι ευρύτερες επιρροές σας και τι είχατε στο μυαλό σας προτού ξεκινήσετε να συνθέτετε το συγκεκριμένο άλμπουμ;

Πως έχει πάει μέχρι στιγμής η προώθηση του άλμπουμ στο συναυλιακό κομμάτι; Τι θα ακολουθήσει στο 2020;

Η κλασική αλλά πάντα επίκαιρη ερώτηση: Πως βλέπετε την ελληνική σκηνή σήμερα; Τι έχετε να μας προτείνετε από την πιο φρέσκα σοδειά κυκλοφοριών;

Ποιος είναι ο απώτερος στόχος των Desert Near The End; Τι θα θέλατε να πετύχετε άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα;

Ευχαριστούμε πολύ! Κλείστε αυτή την συζήτηση με όποιο τρόπο θέλετε αλλά και με ένα μήνυμα για τους φίλους τους συγκροτήματος.









