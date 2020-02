Οι Foals στο Ejekt Festival

13 Ιουλίου

Έχοντας μόλις (και πολύ δίκαια) κερδίσει το βραβείο Best British Group στα Brit Awards 2020, οι Foals του “δικού μας” Yannis Phillipakis θα είναι οι headliners της Day2 του EJEKT Festival 2020, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού στο Φάληρο.Οι Foals είναι η σπάνια περίπτωση συγκροτήματος που διαρκώς εξελίσσεται κι όμως κατορθώνει να εντυπωσιάζει με κάθε νέο βήμα της. Αυτή η μοναδικότητά τους, να απευθύνονται στο ευρύ κοινό αλλά και να βρίσκονται διαρκώς στην πρωτοπορία της εξέλιξης του ροκ ήχου, αποδεικνύεται ξεκάθαρα από το ότι έχουν 3 (!) υποψηφιότητες για το περίφημο Mercury Prize award (που δίδεται στους πλέον πρωτοποριακούς καλλιτέχνες), ενώ και οι έξι δισκοι τους έχουν κατακτήσει τις κορυφές του Βρετανικού chart: από τους 6 δίσκους τους, οι 4 έγιναν χρυσοί και ένας ασημένιος στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ ο πιο πρόσφατος ανέβηκε στο νο1 του albums chart!Παράλληλα, έχουν κερδίσει πολλά σημαντικά βραβεία στο “νησί”: 3 NME Awards (από 12 υποψηφιότητες), 2 Q Awards (από 6 υποψηφιότητες) και 1 Brit Award (από 3 υποψηφιότητες).Αλλά ίσως το μεγαλύτερο προσόν τους είναι οι ζωντανές εμφανίσεις τους, όπου η μαγνητική προσωπικότητα του Phillipakis, η απίστευτη ενέργεια του συγκροτήματος και τραγούδια-ύμνοι (“Late Night”, “What Went Down”, “Inhaler”, “Mountain At My Gates”, “My Number”, “Spanish Sahara” και πολλά άλλα) δημιουργούν μια εμπειρία που ξεπερνάει τα όρια μιας συνηθισμένης συναυλίας.Αυτή την μοναδική εμπειρία θα απολαύσει το κοινό στις 13 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού στο Φάληρο, στην Day2 του EJEKT Festival 2020.Περισσότερες πληροφορίες για το EJEKT Festival 2020 θα ανακοινωθούν σύντομα.Doors open: 17.00Σημείωση για τα εισιτήρια: δεν θα υπάρξουν διήμερα εισιτήρια για το EJEKT Festival 2020. Τα εισιτήρια αφορούν μόνο την ημερομηνία που αναγράφεται στο εκάστοτε εισιτήριο.30 ευρώ (early bird)34 ευρώΗ προπώληση των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά μέσα από τα δίκτυα των www.viva.gr και www.public.grΟι μεταπωλητές χρεώνουν κόστη διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους