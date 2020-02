Οι Helloween μαζί με τους My Dying Bride και τους Domination Inc στο Athens Rocks Festival

ΑthensRocks Winter 2020

presents





Helloween

Pumpkins United





Michael Weikath - Markus Grosskopf - Kai Hansen

Michael Kiske - Andi Deris - Sascha Gerstner - Daniel Löble





Σάββατο 14 Νοεμβρίου – Κλειστό Παλαιού Φαλήρου Tae Kwon Do

Winter is coming…but we want out people!

My Dying Bride at AthensRocks Winter 2020

Μαζί τους οι Domination Inc

Καλό θα ήταν όλοι οι metalheads να ψάξετε στις ντουλάπες σας για χειμωνιάτικα, μιας και στις 14 Νοεμβρίου θα χρειαστεί να βγείτε όπως πρέπει ντυμένοι στο μεγαλύτερο metal φεστιβάλ που έχει διοργανωθεί ποτέ σε εσωτερικό χώρο και να κατευθυνθείτε στο Κλειστό Παλαιού Φαλήρου – Tae Kwon Do για τη χειμερινή version του AthensRocks! Οι Helloween, στο πλαίσιο της τιτανομέγιστης Pumpkins United Alive II περιοδείας, έρχονται στην Ελλάδα! Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Προχωράμε!Όπου power metal, μπορείς να βάλεις και Helloween, όπου Helloween αντίστοιχα μπορείς να βάλεις και power metal, μιας και μιλάμε για τους Γερμανούς προπάτορες του ευρωπαϊκού είδους. Στο Αμβούργο κάπου στα 1984, έμελλε να αλλάξει μια για πάντα η ιστορία του σκληρού ήχου. Οι Kai Hansen, (κιθάρα φωνή). Michael Weikath (κιθάρες), Markus Grosskopf (μπάσο) κι ο ‘Ingo Schwichtenberg (drums) έγιναν Metal Invaders συστήνοντας στο παγκόσμιο κοινό τη σπινταριστή εκδοχή της αγαπημένης τους μουσικής. To “Walls of Jericho”, παρθενικό άλμπουμ των Helloween, στέκει μέχρι και σήμερα αγέρωχο τοτέμ, μετρώντας μόνο οπαδούς κι εθισμένους στην ακρόασή του.Κάπου εκεί οι δρόμοι του συγκροτήματος συναντιούνται με τον Michael Kiske, βρίσκοντας μια πελώρια φωνή κι ένα ανυπέρβλητο performance. Το κοντέρ γράφει δύο “Keeper of the Seven Keys” κι αμέτρητους οπαδούς να παραληρούν στο άκουσμά του, όσο τα “I Want Out”, “Future World” & “Eagle Fly Free” γίνονται ύμνοι μιας γενιάς. Και της επόμενης κι αυτής που θα έρθει μετά. Οι δρόμοι με τον Hansen χωρίζουν, όμως η δημιουργικότητα των Helloween δεν σταματά, όσο χαιρετίζονται από κοινό και κριτικούς ως η πλέον εμβληματική μπάντα του power metal!“Pink Bubbles Go Ape” & “Chameleon” ακολουθούν, μέχρι να αποχωρήσει κι ο Μichael Kiske, ενώ ο Schwichtenberg αποχωρεί δύο χρόνια πριν βρει τραγικό θάνατο. Ανακατατάξεις στις Κολοκύθες, με τον Andy Deris να εμφανίζεται σαν από μηχανής θεός, καταφέρνοντας να χωρέσει στα παπούτσια του αποχωρήσαντα frontman της μπάντας. Φτάνουμε 22 χρόνια μετά, με τον Deris να είναι ο μακροβιότερος τραγουδιστής των Helloween, τραγουδώντας συγκλονιστικά σε κάθε ένα από τα δέκα albums! Άλλοτε πιο πειραματικά (“Better than Raw”), άλλοτε σκοτεινά (“Dark Ride”), άλλοτε τιμώντας τις power metal ρίζες τους (“7 Sinners” & “Straight out of Hell”), το συγκρότημα δεν έριξε ποτέ νερό στο κρασί του, κυκλοφορώντας δίσκους που αγαπήθηκαν πολύ.Είχε φτάσει όμως η ώρα κάπου στο 2016 για αυτό που προσεύχονταν οι απανταχού οπαδοί τους! Οι Michael Kiske & Kai Hansen επιστρέφουν στο συγκρότημα και η Pumpkins United περιοδεία με όλους τους τραγουδιστές της μπάντας επί σκηνής, γίνεται απολύτως δικαιολογημένα το talk of the town των metal heads του πλανήτη! Το AthensRocks λοιπόν φοράει τα χειμωνιάτικά του και δίνει σάρκα και οστά στο κρυφό όνειρο χιλιάδων fans που ορκίζονται αιώνια πίστη στους Helloween, σε ένα λυσσαλέο show που θα αγγίξει τις 2,5 ώρες! Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στο Κλειστό Παλαιού Φαλήρου – Tae Kwon Do, ξέρουμε που θα σε βρούμε, γιατί όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί!Οι My Dying Bride, ένα από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα του ελληνικού κοινού θα πλαισιώσει το line up του AthensRocks, το Σάββατο 14 Νοέμβρη!Κάπου εκεί στις αρχές του 1990, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ξεπήδησε η Αγία Τριάδα του ατμοσφαιρικού doom death με τους Paradise Lost, Anathema & My Dying Bride, να θεωρούνται απόλυτα δικαιολογημένα, μέχρι και σήμερα, οι προπάτορες του είδους.Στο τιμημένο Bradford, o Aaron Stainthorpe (φωνητικά) κι ο Andrew Craighan (κιθάρες) με αέρα από το Halifax, όπου και κατάγεται το συγκρότημα, δημιούργησαν μια από τις πλέον επιδραστικές μπάντες του ήχου! Τριάντα χρόνια μετά, με αμέτρητες συναυλίες στην πλάτη τους και 14 επίσημες κυκλοφορίες, αρκούν και περισσεύουν, ώστε να τους αντιμετωπίζουμε σαν μια από τις σπουδαιότερες μπάντες που έβγαλε ποτέ το ακραίο ιδίωμα.“As The Flowers Withers”, “Turn Loose the Swans”, “The Angel and the Dark River”, “Like Gods of the Sun”, “34.788%...Complete” & “Light at the End of the World”, έβαλαν φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους κάτω από τη δεκαετία του '90, που ήταν η πιο παραγωγική του γκρουπ! Ανατριχιαστικοί στίχοι, σπαραξικάρδιες μελωδίες, στοιχειωτική ατμόσφαιρα και βρυχηθμοί που εθίζουν τον ακροατή στα ηχοτόπια των My Dying Bride, έγιναν το σήμα κατατεθέν του συγκροτήματος.Αυτό που έκαναν οι Βρετανοί, ήταν ομολογουμένως μοναδικό, συγκεντρώνοντας hardcore οπαδούς από την αρχή τη καριέρας τους. Η φυγή του έτερου αρχικού κιθαρίστα Calvin Robertshaw, το 1999, συνοδεύτηκε με μια δημιουργική στροφή στο “Τhe Dreadful Hours”, ενσωματώνοντας πιο progressive αναφορές, για να ακολουθήσουν τα “Songs of Darkness Words of Light” & “Α Line of Deathless Kings”, πριν κλείσουν τη δεκαετία των '00s με το “For Lies I Sire”! Η βρετανική μουντίλα λειαίνεται με το βιολί να παίρνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, σκαρώνοντας έναν εξαιρετικό δίσκο.Ευφυείς και πρωτοπόροι φτάνουν στο AthensRocks, έχοντας έναν από τους πολυαναμενόμενους δίσκους του 2020 στις αποσκευές τους κι ένα show που δεν πρέπει να χάσει κανείς.Η ελληνική σκηνή του σκληρού ήχου, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Τα κατορθώματα της, μιλάνε από μόνα τους άλλωστε. Μια από τις μπάντες εμπροσθοφυλακής της νέας γενιάς είναι σίγουρα κι οι Domination Inc, που παρά το νεαρό της ηλικίας τους, δίνουν από τώρα μαθήματα, οργισμένου thrash metal, που δεν αφήνει τίποτα όρθιο στο δρόμο του. Μας συστήθηκαν με το “Infants of Thrash”, κάνοντας εξαρχής ξεκάθαρο το σκοπό και το μουσικό τους μήνυμα. Η μπάντα εξελίχθηκε μουσικά, δίχως να σταματήσει να δουλεύει στιγμή, πράγμα που εξαργύρωσε μέσα από την κυκλοφορία του δεύτερου album τους “Memoir 414”.Ένωσαν δυνάμεις με τη θρυλική εταιρεία SPV/Steamhammer κυκλοφορώντας έναν από τους καλύτερους thrash δίσκους του 2019, που δεν φοβάται να κοιτάξει κατάματα την αμερικανική σκηνή στα μάτια, με μνημειώδες groove, σαγονοπεσιματικό artwork και παραγωγή που πρέπει να διδάσκεται σε σεμινάρια. H περιοδεία τους με τους Malevolent Creation, ήταν απλά το επιστέγασμα των προσπαθειών τους! Επιβάλλεται να έρθετε νωρίς στο AthensRocks και να απολαύσετε μια από τις σημαντικές μπάντες του σήμερα, τα δικά μας παιδιά, τους Domination Inc.