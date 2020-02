Οι Hives οι Nothing But Thieves στο Ejekt Festival

Παρασκευή 5 Ιουνίου MARKOPOULO PARK EJEKT FESTIVAL 2020 RED HOT CHILI PEPPERS THE HIVES NOTHING BUT THIEVES +more names tba Οι Hives και οι Nothing But Thieves για πρώτη φορά στην Ελλάδα! SOLD OUT τα εισιτήρια VIP Μεταφορά από και προς Αθήνα