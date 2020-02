Okwaho, Aeon Aphelion, Wormhog: Σάββατο 1 Φεβρουαρίου @ An Club

Πρόγραμμα event:

Υπηρετούν το σκληρό ήχο και γκρουβάρουν ανελέητα, δημιουργώντας ένα βαρύ και σκοτεινό ηχητικό τείχος! Είναι Huge, είναι Sludgy και έρχονται με άγριες διαθέσεις!Οιθα κατέβουν τα σκαλιά του Αn τογια να εκτοξεύσουν τόνους παραμόρφωσης και παθιασμένου heavy doom!Damage 6e20:00 - Πόρτες20:45 - Wormhog21:45 - Aeon Aphelion23:00 - OkwahoΟι Okwaho (λύκος στη γλώσσα των Μοϊκανών) δημιουργήθηκαν το 2013 με έδρα την Αθήνα από τον Γιώργο (κιθάρα, φωνή) και τον Μπάμπη (μπάσο) και το σχήμα ολοκληρώθηκε αργότερα με την προσθήκη του Αντρέα (τύμπανα). Ο ήχος τους είναι ένα μείγμα doom, sludge και stoner με κοινωνικοπολιτικό και ενίοτε πιο προσωπικό στίχο. Τον Σεπτέμβρη του 2015 ηχογράφησαν το πρώτο τους demo και για τα επόμενα δύο χρόνια επικεντρώθηκαν στις ζωντανές εμφανίσεις.Τον Φεβρουάριο του 2017 μπήκαν ξανά στο στούντιο και μέσα σε 4 μέρες ηχογράφησαν εννέα κομμάτια εκ των οποίων τα εφτά κατέληξαν στην πρώτη, full length, αυτοχρηματοδοτούμενη κυκλοφορία τους. Τον Μάρτη της επόμενης χρονιάς έγινε η ψηφιακή κυκλοφορία του δίσκου και τον Νοέμβρη βγήκε σε cd σε μια πρωτότυπη, όσο και ακραία, χειροποίητη συσκευασία από… γυαλόχαρτο! Τραχύ πράμα!Κάπου στο ενδιάμεσο κυκλοφόρησαν το πρώτο τους βίντεο, για το κομμάτι God of Gold.Το δεύτερο μισό του 2018 οι Okwaho συνέθεσαν πρωτότυπη μουσική για τη θεατρική παράσταση Λέσχη Γονεοκτόνων/Parenticide Club, σε κείμενο του Ambrose Bierce, στην οποία εμφανίζονταν λάιβ τον Φλεβάρη. Το υλικό αυτό θα αποτελέσει και τον δεύτερο (ή τον τρίτο!;) δίσκο της μπάντας.Ένα κομμάτι τους περιλαμβάνεται στη συλλογή Athens Underground vol. I, της ομώνυμης μουσικής κοινότητας, που κυκλοφορεί με το τεύχος του περιοδικού Metal Hammer τον Απρίλη του ’19. Η μπάντα, μετά την εμφάνισή τους με Nightstalker και Nebula τον Σεπτέμβεη του ‘19, θα κάνει κάποια επιλεκτικά λάιβ στην Αθήνα και την Κρήτη και μετά θα κλειστεί στο στούντιο για να ηχογραφήσει τον δεύτερο δίσκο της και στο καπάκι ένα κόνσεπτ ΕΡ.Facebook: https://www.facebook.com/OkwahoBand Bandcamp: https://okwaho.bandcamp.com/releases Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCL_WMwW4PxhcfKmzi42_NyA E-mail: okwahoband@gmail.com *********************************************************Οι doomsters Aeon Aphelion δημιουργήθηκαν στην Αθήνα το 2005 και αφού σταθεροποιήθηκε το line-up το 2009, έγιναν τα πρώτα live, ενώ μέχρι τώρα έχουν κυκλοφορήσει ένα ΕΡ (2010) και ένα full-lenght (2013). Έχοντας πλέον ολοκληρώσει τις ηχογραφήσεις του νέου τους ΕΡ, επιστρέφουν στα συναυλιακά δρώμενα της πρωτεύουσας, αφήνοντας για λίγο τις δημιουργικές διεργασίες του studio.Μετά την κυκλοφορία του ντεμπούτου τους "Visions of Burning Aeons" το 2013, live με Witch Mountain, Procession κ.α. και ένα μίνι τουρ που ακολούθησε για την προώθηση του δίσκου, ήρθε η ώρα να παρουσιάσουν καινούργιο υλικό απο το EP - προπομπό του δεύτερου άλμπουμ το οποίο αναμένεται σύντομα.Δυνατά riffs, αργόσυρτα τέμπο αλλά και heavy διπλά κιθαριστικά περάσματα εναλλάσσονται και δημιουργούν το heavy/doom σύμπαν των Aeon Aphelion...*********************************************************Οι Wormhog είναι μια Progressive Rock / Metal μπάντα από την Τρίπολη Αρκαδίας. Η μπάντα δημιουργήθηκε το 2014 όταν και κυκλοφόρησε το πρώτο της EP με τίτλο "Mother Worm Father Hog" που ηχογραφήθηκε live στο D Studio. Όντας θερμοί υποστηρικτές του σκληρού ήχου η μπάντα αντλεί την έμπνευση της από μπάντες όπως Black Sabbath, Mastodon, Alice in Chains, Blue Oyster Cult και Nickelback (#NOT). Μετά από χρόνια σταθερής παρουσίας στην εγχώρια underground μουσική σκηνή, πολλές πρόβες και μια αλλαγή μέλους, οι Wormhog προετοιμάζουν την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου που αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020.Links: https://wormhog.bandcamp.com/releases