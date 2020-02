OZZY OSBOURNE: Ακούστε το νέο κομμάτι "It’s a Raid"

Post Malone.

"Ordinary Man" tracklist:

1. Straight To Hell (feat. Slash)

2. All My Life

3. Goodbye

4. Ordinary Man (feat. Elton John)

5. Under The Graveyard

6. Eat Me

7. Today Is The End

8. Scary Little Green Men

9. Holy For Tonight

10. It’s A Raid (feat. Post Malone)

11. Take What You Want (Post Malone feat. Ozzy Osbourne and Travis Scott)









Το πρώτο προσωπικό άλμπουμ τουμετά απο 10 χρόνια, θα κυκλοφορήσει αύριο,με τίτλοκαι ο αγαπημένος frontman τωνέδωσε στη δημοσιότητα το κομμάτιμε τη συμμετοχή τουΜέσα απο τον διάδοχο του(2010) έχουμε ακούσει τα "Straight To Hell" με τη συμμετοχή τουκαι το ομότιτλομε τη συμμετοχή τουσε πιάνο και φωνητικά.