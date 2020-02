PEARL JAM: Ακούστε το νέο single "Superblood Wolfmoon"

"Gigaton" tracklist:

1. Who Ever Said

2. Superblood Wolfmoon

3. Dance Of The Clarivoyants

4. Quick Escape

5. Alright

6. Seven O’Clock

7. Never Destination

8. Take The Long Way

9. Buckle Up

10. Come Then Goes

11. Retrograde

12. River Cross







Μετά τοοιδίνουν στη δημοσιότητα ένα ακόμη τραγούδι απο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ. Ο λόγος για τοτο οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω.Ο διάδοχος του(2013) αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω τηςστις