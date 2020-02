PLAYGROUND THEORY: Κυκλοφορούν το νέο τους άλμπουμ

Playground Theory

“Tears Go Upwards”





Το “Tears Go Upwards” κυκλοφορεί στις 7 Φεβρουαρίου του 2020 σε βινύλιο, cd και ψηφιακή μορφή.

Μετά τους ονειρικούς ήχους του “Speaking of Secrets” (2013) και τις Mediterranean και ανατολικές τεχνοτροπίες του “Connect the Dots” (2016) το τρίτο άλμπουμ των Playground Theory, “Tears Go Upwards”, συνδυάζει όλα τα μουσικά στυλ του σχήματος εξελίσσοντας περαιτέρω τον ήχο τους.Δώδεκα τραγούδια με ύφος cinematic, synth-wave, σύγχρονη dream-pop και μια ανατολίτικη αίσθηση που με δεξιοτεχνία αναμιγνύουν ηλεκτρονικά στοιχεία με κιθάρες, κρουστά και μπάσα δύσκολο να αγνοηθούν (“Paper Words”). Ονειρικά φωνητικά με κυρίαρχες μελωδίες συνδυάζονται με διαπεραστικούς στίχους προς ένα υπνωτιστικό αποτέλεσμα (“Escape the Night”).Οι Playground Theory μας διηγούνται για τις ανατριχίλες που νιώθεις όταν δεν πρέπει (“Lull”, “A Tiny Red Scratch”), την ειρωνεία των «επαφών» στον ψηφιακό κόσμο (“Sleep and Repeat”) την πικρή αίσθηση του ανεκπλήρωτου σε κάθε είδους ρηχές σχέσεις (“Toys”, “Belonging”, “Paper Words”), την συνειδητοποίηση και αποδοχή όλων των πτυχών της ζωής καθώς μεγαλώνουμε (“Woman Outside”, “Escape the Night”) αλλά ακόμα και πως καταλήγουμε να ζηλεύουμε τον τρόπο σκέψης της γάτας μας με μια έξτρα δόση σαρκασμού. (“Cat Feelings”).Όπως και στην προηγούμενη κυκλοφορία, συμπεριλαμβάνεται μια διασκευή παραδοσιακού επτανησιακού τραγουδιού, ερμηνευμένο στα ελληνικά (“Το Λιμάνι”- “The Haven”). Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ερωτικά τραγούδια της Ζακύνθου, το οποίο μετατρέπεται σε ονειρικό ηχοτοπίο. Αιθέρια φωνητικά, σκοτεινά synthesizers, κιθάρες μαζί με ήχους της θάλασσας και των πουλιών δημιουργούν το ιδανικό καταφύγιο.Οι Playground Theory είναι οι: Μάρσια Ισραηλίδη (vocals- lyrics- synths), Δημήτρης Νέγκας (synths), Βαγγέλης Κατσουλάκης (drums- percussion) και από την τρέχουσα κυκλοφορία: Διαμαντής Καζούρης (κιθάρα) και Τόλης Μετζηδάκης (μπάσο).Το Tears Go Upwards ηχογραφήθηκε στα Artracks studio. Sound Mixing: Γιώργος Πρινιωτάκης Mixing- Production, Mastering: Γιώργος Πρινιωτάκης Logo and graphic design: it’s Braining.Το Tears Go Upwards θα είναι διαθέσιμο από την Puzzlemusik σε βινύλιο, cd και ψηφιακή μορφή (Spotify, Deezer, i-tunes, Apple Music, Google Play, Tidal και άλλες ακόμη ψηφιακές πλατφόρμες παγκοσμίως)