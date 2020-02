PLAYGROUND THEORY: Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, Release Party @ It's a Βίλατζ

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

Playground Theory

"Tears Go Upwards"





Release Party @ It's a Βίλατζ

Μουσική: Δημήτρης Παπασπυρόπουλος









Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου

21.30

It's a Βίλατζ

Πλατεία Αγ. Γεωργίου - Κυψέλη

11361 Αθήνα

τηλ. 210 - 8220222

Δύο λόγια για το “Tears Go Upwards” :

Βάλτε τα καλά σας και ελάτε να γιορτάσουμε! Οι Playground Theory μόλις κυκλοφόρησαν το τρίτο τους άλμπουμ "Tears Go Upwards" και πίνουμε ποτά ακούγοντας το άλμπουμ και άλλα dream pop (και όχι μόνο) διαμάντια από τον Δημήτρη Παπασπυρόπουλο. Θα σας περιμένουμε στο χωριό της Kυψέλης (It's a Βιλατζ).Είσοδος ελεύθερη (το δελτίο εισόδου δεν περιλαμβάνει ποτό)Σημαντική σημείωση: Kάπου σε μια γωνία θα υπάρχουν και τα ολοκαίνουργια βινύλια, cd και μπλουζάκια (ψάξτε τα!)Κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες, στις 7 Φεβρουαρίου του 2020 σε βινύλιο, cd και digital.Είναι το 3ο άλμπουμ των Playground Theory το οποίο μετά τους ονειρικούς ήχους του ντεμπούτο τους “Speaking of Secrets” (2013) και τις Mediterranean και ανατολικές τεχνοτροπίες του “Connect the Dots” (2016) συνδυάζει όλα τα ως τώρα μουσικά στυλ του σχήματος εξελίσσοντας περαιτέρω τον ήχο τους.Δώδεκα τραγούδια σε ύφος cinematic, synth-wave, dream-pop και μια αίσθηση ανατολής αναμιγνύουν με δεξιοτεχνία ηλεκτρονικά στοιχεία με κιθάρες, κρουστά και μπάσα δύσκολο να αγνοηθούν (“Paper Words”). Ονειρικά φωνητικά με κυρίαρχες μελωδίες συνδυάζονται με διαπεραστικούς στίχους προς ένα υπνωτιστικό αποτέλεσμα (“Escape the Night”).Οι Playground Theory είναι οι: Μάρσια Ισραηλίδη (vocals- lyrics- synths),, Δημήτρης Νέγκας (synths), Βαγγέλης Κατσουλάκης (drums- percussion) και από την τρέχουσα κυκλοφοριά: Διαμαντής Καζούρης (κιθάρα) και Τόλης Μετζηδάκης (μπάσο).Το Tears Go Upwards ηχογραφήθηκε στα Artracks studio. Sound Mixing: Γιώργος Πρινιωτάκης Mixing- Production, Mastering: Γιώργος Πρινιωτάκης Logo and graphic design: it’s Braining.Tears Go Upwards θα είναι διαθέσιμο από την Puzzlemusik σε βινύλιο, Cd και ψηφιακή μορφή (Spotify, Deezer, i-tunes και όλες οι διαθέσιμες ψηφιακές πλατφόρμες παγκοσμίως)Links από το "Tears Go Upwards”:Woman Outside: https://www.youtube.com/watch?v=re26q-gVe5M Lull : https://www.youtube.com/watch?v=rfe9zz62MfE Playground Theory links:Facebook | Soundcloud | Youtube | I-tunes | Spotify | Instagram | Twitter | Bandcamp