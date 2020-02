Οι Archon Angel του Zak Stevens (Savatage) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σάββατο 4 Απριλίου, Θεσσαλονίκη, Μύλος

Πέμπτη 9 Απριλίου Αθήνα, Κύτταρο

Ο τραγουδιστής τωνκαιθα εμφανιστεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο, μαζί με το νέο του group, σε δύο βραδιές που θα είναι αφιερωμένες σε ύμνους τωναλλά και στο νέο υλικό των, το οποίο έχει αποσπάσει μέχρι στιγμής άριστες εντυπώσεις απο τον παγκόσμιο Τύπο.Οι οπαδοί τωνθα έχουν την ευκαιρία να δουν σε απόσταση αναπνοής τον τραγουδιστή του ιστορικού Αμερικάνικου group και να ακούσουν ακόμα και κομμάτια που οι ίδιοι οιείχαν να παίξουν χρόνια.Δυστυχώς, μετά την τελευταία ιστορική εμφάνιση των Savatage στο Wacken το 2015, όπου το group για πρώτη φορά στην ιστορία του festival κατέλαβε και τα δύο main stage, δεν ανακοίνωσε αλλα show για τα επόμενα χρονια...Η ευχάριστη έκπληξη που ακούει στο όνομα Archon Angel λοιπόν έρχεται να ξεδιψάσει τους πολυπληθείς οπαδούς του συγκροτήματος, μιας και είναι ό,τι πιο κοντινό μπορεί κανείς να ακούσει σήμερα στους Savatage.Οιδημιουργήθηκαν το 2019 από τον Zak Stevens και τον Aldo Lonobile των Secret Sphere. Το πρώτο δείγμα τους με το video "Fallen" απέσπασε πολυ καλές κριτικές από οπαδούς και Τύπο, ένα κομμάτι που θα ήταν άνετα η συνέχεια του "Edge Οf thorns"! Πριν λίγες μέρες ανέβηκε το speed / progressive "Rise", το οποίο εξέπληξε ευχάριστα με τον διαφορετικό ήχο που το χαρακτηρίζει! Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 14 Φεβρουαρίου μέσω της Frontiers Records!Η πρώτη τους εμφάνιση τον περασμένο Ιανουάριο στο διάσημο πλωτό φεστιβάλ 70.000 Tons Of Metal κέρδισε όλους τους οπαδούς και βρίσκει τον Zak Stevens σε εξαιρετική φόρμα να τραγουδάει κομμάτια όπως το "Edge Of Thorns", "Damien", Hall Of The Mountain King", μέχρι και το "Taunting Cobras"!!!Η πρώτη τους εμφάνιση επι ελληνικού εδάφους είναι γεγονός!Τιμές Εισιτηρίων:(early bird),(προπώληση),(ταμείο)Προπώληση εισιτηρίων: Διώροφον (Καλαμαριά), Alone, Dizzy Dolls, Μusicland και 123tickets.gr Προπώληση εισιτηρίων: Sirens, Metal Era, No Remorse