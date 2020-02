PROJECT RENEGADE: Δείτε το νέο video για το single "The New Joker"

PROJECT RENEGADE – single “The New Joker” …. νέο official music video.

(Aπό το ντεμπούτο άλμπουμ “Order of the Minus”)













Video Credits:

Directed by Angel Saft

Dancer/Monster: Roza

Faceless: Surehuinel, Nick K.

Faceless Photographs: Hope DiKappa

Backstage Photographer: Konstantinos Kapernaros

Backstage Photographer Assistant: Vasilis Kavouras

Backstage Video: Konstantinos Kapernaros

Make-up Artist: Katerina Vlachou

Make-up Assistants: Dimitris Anastasopoulos, Christine Peremislina

Hairstylist: Madam Pinky

Production: Crystal View Entertainment





Band Links:





Τοείναι -αν όχι το- ένα από τα αγαπημένα μας κομμάτια του album μας. Η θεματική του κομματιού εξετάζει το φαινόμενο του γελωτοποιού, των ανθρώπων που συμπεριφέρονται ανάλογα με το περιβάλλον τους για να είναι αρεστοί και αγαπητοί χάνοντας έτσι στην πορεία τον εαυτό τους και καταλήγοντας εν τέλει αποξενωμένοι να μισούν την ζωή τους και όλο τους τον περίγυρο.Ασχολείται με τον εκφοβισμό και τον αντίκτυπο που έχει αυτός στην ζωή ενός ατόμου, αλλά και τις αντιφάσεις που δημιουργεί στο μυαλό του όταν αυτός βλέπει πίσω από τον τοίχο της ανασφάλειας και των ψεμάτων που οι άνθρωποι προσπαθούν να καθιερώσουν ως "νόρμα". Στόχος του κομματιού είναι να κινητοποιήσει και να εμπνεύσει τους ακροατές να ενωθούν και να αντισταθούν στο σκοτάδι της μοντέρνας κοινωνίας, καθώς και να ενδυναμώσει τα θύματα του καθημερινού εκφοβισμού ώστε να σταθούν στο ύψος τους και να παλέψουν για έναν καλύτερο κόσμο, τον οποίο θα μπορούμε όλοι να απολαύσουμε με ειρήνη και ενότητα!#unitythroughdiversityΔείτε το official music video του τραγουδιού εδώMINI BIO: Οιείναι ένας τετραμελές metal συγκρότημα από την Αθήνα, το οποίο ιδρύθηκε από τους Marianna (φωνητικά) και Ody (drums) και συμπληρώθηκε στη συνέχεια από τους Nick K. (κιθάρα) και Jay (μπάσο). O ήχος των Project Renegade προέρχεται από ένα alternative, heavy και groovy background σε συνδυασμό με ηλεκτρονικά και ατμοσφαιρικά στοιχεία. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους EP “Cerebra”, το οποίο απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, το συγκρότημα ολοκλήρωσε το πρώτο του full-length album με τίτλο “Order of the Minus”, με ημερομηνία κυκλοφορίας 31 Οκτωβρίου 2019. Οι Project Renegade παίζουν live σε Ελλάδα και Ευρώπη και έχουν μοιραστεί τη σκηνή μαζί με συγκροτήματα όπως οι Evanescence, Bullet For My Valentine, Harakiri for the Sky, Mayan και Beyond the Black μεταξύ άλλων και έχουν λάβει μέρος σε φεστιβάλ όπως τα FEMME-Female Metal Event 2018 (NL), Danube Rock Festival (RO), Over the Wall Festival (GR), Iron Queens Festival (RO), Voices of the Succubi 2018 (MT), Ladies of Metal Festival (GR), Milady Metal Festival (IT) και Rock'n'Iasi (RO).