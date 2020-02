REJECTION: Παρασκευή 20 Μαρτίου @ six d.o.g.s. w/ 4 Hours Later και Aeons In Solitude

REJECTION – “A new age of insanity” release show @ six d.o.g.s. - Παρασκευή 20 Μαρτίου.





REJECTION

4 HOURS LATER

AEONS IN SOLITUDE

Τηνοι Κορίνθιοι metallers, στα πλαίσια της περιοδείας τους στην επικράτεια με αφορμή την κυκλοφορία του ολοκαίνουργιου άλμπουμ τους με τον τίτλοθα εμφανιστούν ζωντανά στην Αθήνα , με απόλυτο στόχο τίποτα λιγότερο από μια καταιγιστική εμφάνιση!Στην σκηνή τουθα ακουστούν στην ολότητα τους τα 10 καινούρια τραγούδια του δίσκου, καθώς και tracks από τους δύο προηγούμενες δουλειές τουςκαιΤην βραδιά ανοίγουν οικαι οι20:00….doors open21:00 – 21:30….AEONS IN SOLITUDE21:45 – 22:15….4 HOURS LATER22:30 – 23:30….REJECTIONΠαρασκευή 20 Μαρτίου.Doors open 20:00Είσοδος 6 ευρώFacebook event: https://www.facebook.com/events/2490426067847731 SIX D.O.G.S.Δ:Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 105 51, ΑθήναT: (+30) 210.3210510W: www.sixdogs.grM: info@sixdogs.gr ======================================Οι Rejection είναι μια μπάντα που σχηματίστηκε στην Κόρινθο και έχει επιρροές από τονμοντέρνο metal ήχο . Έχουν στο ενεργητικό τους δυο Ελληνικές περιοδείες και μια Ευρωπαϊκή σε χώρες όπως η Αγγλία, Γαλλία, Γερμάνια, Ουγγαρία και Ρουμάνια. Η μπάντα έχει κυκλοφορήσει δυο άλμπουμ το Hollow Prays ( 2010- Puzzle Records) το Subject 43 ( 2013 independent release ) και τον Δεκέμβριο κυκλοφόρησε την τρίτη της δουλειά με τίτλο “ Αnew age of insanity “. Οι Rejection έχουν αποσπάσει θετικά reviews από το Metal Hammer (band of the week ) και το Decibel (USA) (special mention) και έχουν παίξει σε festival όπως το Αthens B Fest και το Bucovina Rock Castle . Αυτή τη στιγμή η μπάντα προγραμματίζει να περιοδεύσει και πάλι σε Ελλάδα και Ευρώπη για την προώθηση του καινούριου της άλμπουμ.Τους Rejection αποτελούν οι:Βλάσσης Ζιούβας – ΦωνητικάNίκος Αθανασίου – ΚιθάρεςΓιάννης Μπαρλάς - ΜπάσοNώντας Δρίτσας - DrumsΔισκογραφία -Hollow Prays (2010)Subject 43 (2013)A new age of insanity (2019)Official linksOfficial videos======================================Ιδρυόμενοι τον Ιούνιο του 2017, οι 4 Hours Later είναι ένα Alternative Prog / Hard Rock συγκρότημα, με βάση την Αθήνα! Ο ντράμερ και ιδρυτής, είχε ως όραμα τη δημιουργία ενός συνόλου μουσικών, όχι μόνο να μοιράζονται το ίδιο πάθος και επιρροές για το rock είδος, αλλά έχοντας επίσης κατά νου έναν κοινό στόχο. Να βοηθήσουν ώστε να βρεθεί αυτή η μουσική πίσω στην κορυφή. Μετά από διάφορες δυσκολίες και προκλήσεις, το σύνολο ολοκληρώθηκε και ... ένας «θρύλος» γεννήθηκε! Από τότε, η μπάντα έχει έναν ενεργό ρόλο στην underground rock σκηνή της Ελλάδας, εμφανιζόμενη σε πολλές τοπικές σκηνές, καθώς και φεστιβάλ. Το 2019 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο "Soul's Deception", παρουσιάζοντας πολλά υποσχόμενα σημάδια!Αρσένιος ΧαλκιόπουλοςΜάριος BeqiriΓρηγόρης ΜαχαίραςΑναστάσης Καρατζής=======================================Οι Aeons In Solitude είναι ένα doom metal συγκρότημα από την Αθήνα, που δημιουργήθηκε από τον τραγουδιστή και συνθέτη Άλεξ Ρούσσο τον Μάιο του 2016. Ξεκίνησε σαν solo project, αλλά στη συνέχεια εξελίχθηκε σε full band project τον Μάιο του 2018. Ο ήχος τους αποτελείται από Doom / Gothic metal με progressive στοιχεία. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους έχει τίτλο '' ’Mourning Cloak''. Η ηχογράφηση, το mixing και το mastering, έγινε στο Fragile Studio στην Αθήνα από τον Βαγγέλη Γιαλαμά.Line Up:Άλεξ Ρούσσος – φωνήΠαναγιώτης Λεονταρίτης - κιθάραΘοδωρής Λεουτσάκος - κιθάραΔημήτρης Μουστάκης - μπάσοΓιώργος Ζουμπορλής - ντραμςWhite Witch – Official videoAge of Darkness – Official video