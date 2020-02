Reversed, The Rockin'Dead, The Crashes, Spectrum, Carnelian Sol: Παρασκευή 27 Μαρτίου @ An Club

Παρασκευή 27 Μαρτίου

Reversed + The Rocking dead

Special guest: Spectrum, The Crashes

Opening act: Carnelian sol









SPECIAL GUESTS,

OPENING ACT

REVERSED

THE ROCKIN’ DEAD

THE CRASHES

SPECTRUM

CARNELIAN SOL

Τηνετοιμαστείτε για το πιο Γ@Μ@ΤΟ Live της άνοιξης, στο Αν club, σε αυτο το μαγικό υπόγειο, που για πολλούς ξεκίνησε ο δρόμος της ροκ και για άλλους έγινε μια πηγή απελευθέρωσης!Οιμαζί με τουςενώνουν απο κοινού την πορεία τους με σκοπό αυτό το ανεξέλεγκτο Live!κάτι παραπάνω από το απροσδόκητο, κάτι παραπάνω απ’το φυσιολογικό!Οικαι οιδέχτηκαν την πρόσκληση για να γίνει ακόμα μεγαλύτερο!οι αγαπημένοι και νεοσύστατοι, η πηγή καλπάζει απ’τον ήλιο και τι καλύτερο για μια εξαιρετικά ιδιαίτερη εισαγωγή;Έρχονται στα ακούσματα της Alternative/Hard rock και ξεκίνησαν στην Αθήνα, Εμφανίστηκαν τον χειμώνα του 18 μέχρι σήμερα, και μοιράστηκαν φυσικά την σκηνή με αγαπημένα σχήματα και προσέγγισαν πολύ περισσότερο κόσμο απο τα δεδομένα.Σύντομα θα κυκλοφορήσουν τα πρώτα 2 κομμάτια απο τον δίσκο τους, Ablazed και A RefugeeΈχει έρθει η ώρα των Reversed για το επόμενο βήμα!!Ο ήχος τους; λιτός με πάθος προς το διαφορετικό άλλωστε όσοι τους άκουσαν.. δεν τους ξέχασαν. Τα στοιχεία τους προέρχονται απο την διαφορετική ζωη του καθενός και με αυτήν την διαφορετική πλευρά συνδυάζουν τον δικό τους Rock and Roll κόσμο!Ένα αγγλόφωνο alternative rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε στην Αθήνα το 2016.Η 1η ολοκληρωμένη δισκογραφική τους δουλειά με τίτλο “Here Comes The Darkness”, κυκλοφορεί το ίδιο έτος, μέσα από το προσωπικό τους label. Ο δίσκος λαμβάνει εξαιρετικές κριτικές και καταφέρνει να προσελκύσει ένα ευρύτερο και πιο mainstream κοινό.Ο ήχος τους περιέχει στοιχεία και επιρροές που προέρχονται κυρίως από το ευρύτερο φάσμα της κλασσικής και μοντέρνας Αμερικάνικης Rock σκηνής, έχοντας ως κυριότερες επιρροές συγκροτήματα όπως οι GNR, MARILYN MANSON, BRMC, PRETTY RECKLESS, SIXX AM, HOLLYWOOD UNDEAD και ROLLING STONES…Κύρια χαρακτηριστικά του συγκροτήματος είναι οι δυναμικές συνθέσεις, οι μελωδικές κιθάρες, οι λυρικοί στίχοι, που σε συνδυασμό με τα διπλά φωνητικά καταφέρνουν να δημιουργούν ένα ιδιαίτερο ήχο και ύφος που απορρέει ένταση και συναίσθημα.To moto τους: “Our music is raw, even bleak at moments, yet soft and aching, made of melodies and lyrics that will rock your souls and tear your hearts open! It’s basically Pure Modern Mainstream Rock…that screams attitude!”Ξεκίνησαν την άνοιξη του ‘18. Τέλη Νοέμβρη είχαν ήδη ένα EP στο Bandcamp και 5 συναυλίες (3 εντός Αθηνών).Έχουν μέχρι στιγμής εμφανιστεί σε σκηνές και venues στο κέντρο της Αθήνας (Faust, Piraeus 117 Academy, Six D.O.G.S, An Club, Crust, Ίλιον Plus), καθώς και σε φεστιβάλ εντός κι εκτός Αθηνών (Schoolwave, Kio Fest, Pre/Post), πλάι σε ονόματα της εγχώριας σκηνής κι όχι μόνο.Τέλη Σεπτέμβρη του ‘19 ανέβηκε στο Spotify το πρώτο full-length άλμπουμ τους “COMEDOWN” και λίγο μετά το video clip για το ομώνυμο κομμάτι στο YouTube. Έχουν ακούσει διάφορα για τον ήχο και το ύφος τους, οι ίδιοι το συντομεύουν σε New School Rock n’ Roll.Αγαπούν τη μουσική, τους αρέσει να τη μοιράζονται και να βλέπουν ότι ο κόσμος το εκτιμάει κι ανταποδίδει.Τα ακούσματα μας παροτρύνουν σε Progressive/Hevy metal,και έρχονται απο το Πέραμα!Τους αρέσει να συνδυάζουν αρκετά μουσικά είδη και απότομες αλλαγές στα κομμάτια τους και μας οδηγούν σε ακραίαΔυνατούς συνδυασμούς που θα μπορούσε ο καθένας να συζητάει για ώρες!Απο τον Νοέμβριο του 16 έως και σήμερα εμφανίζονται στον χώρο με πολλά λάιβ σε μεγάλες σκηνές όπως στο Temple athens, Gialino music theater, Remedy etc και φυσικά το 2017 εμφανίστηκαν στο Athens music festival in tecnopolis!Πολύ σύντομα θα έχουμε και το άλμπουμ τους…!Blood for heaven!Είναι ένα μουσικό σχήμα από του Ζωγράφου. Παίζουν stoner/psychedelic rock με επιρροές από συγκροτήματα της αντίστοιχης μουσικής σκηνής. Διαθέτουν νέο, δικό τους υλικό για να σας παρουσιάσουν στη συναυλία του An Club!