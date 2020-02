ROSS THE BOSS: Lyric video για το νέο single "Denied By The Cross"

Ο Ross "The Boss" Friedman και η μπάντα του, Ross The Boss, θα κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου μέσω της AFM Records το άλμπουμ "Born Of Fire". Μέσα απο την επικείμενη αυτή νέα δισκογραφική δουλειά παρουσιάστηκε το lyric video του "Denied By The Cross" το οποίο είναι διαθέσιμο παρακάτω.