Σαν Σήμερα: 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

40 χρόνια απο τον θάνατο του Bon Scott! Ο "πατέρας του heavy metal" και "κινητήριος μοχλός" των Black Sabbath, Tony Iommi γίνεται σήμερα 72 ετών. Γενέθλια επίσης για τους Thomas Such (Sodom), Frank Watkins (Obituary, Gorgoroth), Burton C. Bell (Fear Factory), Todd La Torre, Joacim Cans (HammerFall), Andy Powell (Wishbone Ash) και Doug Aldrich (The Dead Daisies). Ο Bruce Dickinson κυκλοφορεί το "Skunkworks" και οι Watain το "Sworn to the Dark".