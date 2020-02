Silent Winter / Floating Worlds, Σάββατο 21 Μαρτίου @ Cafe Santan, Βόλος





Μετά από ένα χρόνο οι Βολιώτες Power metallers επιστρέφουν εκεί που ξεκίνησε το ταξίδι τους. Θα παρουσιάσουν στο Βολιώτικο κοινό ζωντανά, το «Circles Of Hell», έναν από τους αρτιότερους power metal δίσκους που κυκλοφόρησαν αυτή την χρονιά σε διεθνές επίπεδο κερδίζοντας σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες μια θέση στα τοπ 10 power metal άλμπουμ του 2019. Ένα οπτικοακουστικό show σε μια πλήρη αλλαγμένη σκηνή του Cafe Santan που θα την θυμάστε για καιρό.Μαζί τους οι Αθηναίοι Power-progressive metallersέρχονται στην πόλη μας για να παρουσιάσουν για πρώτη φορά ζωντανά, τραγούδια από την metal opera τους «Battleship Oceania», που κυκλοφόρησε φέτος και έχει ήδη κερδίσει μια θέση στα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς που πέρασε .Facebook event: https://www.facebook.com/events/636950633510561 FACEBOOK SILENT WINTER : https://www.facebook.com/silentwinter.gr Official lyric video: https://www.youtube.com/watch?v=O2o27zA4bHU FACEBOOK FLOATING WORLDS: https://el-gr.facebook.com/FloatingWorldsGR Official video: https://www.youtube.com/watch?v=zDIR1zZ7obE _____________________________________DOORS OPEN AT 21:00ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 21:30ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 12 |ΒΟΛΟΣ | 24210-76042