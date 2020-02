SKYBINDER: Κυκλοφόρησαν το νέο single "Pillars of Fire"

Οι Skybinder είναι οι :





"Αν η φωτιά μέσα σου είναι αληθινή, άστη να σε κυριεύσει!" αυτό ακριβώς θέλουν να πουν οιμε τη νέα κυκλοφορία τους. Μερικούς μήνες μετά το ντεμπούτο τους,, επιστρέφουν με ένα διπλό single και μοναδικό σκοπό να μας ταρακουνήσουν!Το νέο single αυτό αποτελείται από δύο τραγούδια, τακαι. Οι εισαγωγές και τα βασικά riff τους μας μεταφέρουν νοερά στη μέση ενός Σουηδικού mosh pit, όπου η ταχύτητα κιθάρας, μπάσου και διπέταλων, συναντούν τα metalcore και death φωνητικά, δημιουργώντας μια εκρηκτική σύμπραξη δύο μουσικών ειδών, metalcore και melodic death metal, έναν συνδυασμό oldschoolκαι πρόσφατωνΕμπνευσμένοι και επηρεασμένοι από την αγαπημένη τους σειρά, αποτίουν φόρο τιμής στο τελευταίο επεισόδιο της αλλά και στην εξαγνιστική φωτιά, ξεκινώντας τομε ένα επικό θέμα στη κιθάρα και τελειώνοντάς το με τον στίχοΗ ομάδα πίσω από αυτή τη δουλειά, πέρα από τους(σύνθεση), είναι οκαι η(ενορχήστρωση, mixing, mastering) και στις ηχογραφήσεις,καιΈχοντας εμφανιστεί ήδη μαζί με αξιόλογα ονόματα του σκληρού ήχου (κ.α.), συνεχίζουν να "κατεδαφίζουν" τη σκηνή με τη μουσική τους και μας προσκαλούν στη νέα, πύρινη εποχή τους, στιςμε τους Facebook event ),με ένα Headline Show στην Αθήνα (more info soon) και στιςστο Facebook event ) στη Θεσσαλονίκη!Join the Core Legion! Make Metalcore Great Again!Γιώργος Πλασκασοβίτης (φωνή)Σίμος Χάλαρης (κιθάρα)Αντώνης Μακρογιάννης (κιθάρα)Δημήτρης Χατζησταμάτης (μπάσο)Τάσος Κόλιος (τύμπανα)online streaming εδώ :Official merchandise έδώ :Skybinder online :Official website: skybindereu.com Facebook: www.facebook.com/skybindereu/ Instagram: www.instagram.com/skybindereu/?hl=en Bandcamp: skybinder.bandcamp.com YouTube: www.youtube.com/channel/UCabXhMRkm6YslGAPztigYyA/videos