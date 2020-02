STONE TEMPLE PILOTS: Ακούστε το νέο κομμάτι "Miles Away"

Stone Temple Pilots, έχουμε επίσης ακούσει τ ομότιτλο

"Perdida" tracklist:

"Fare Thee Well"

"Three Wishes"

"Perdida"

"I Didn't Know The Time"

"Years"

"She's My Queen"

"Miles Away"

"You Found Yourself While Losing Your Heart"

"I Once Sat At Your Table"

"Sunburst"

Οιέδωσαν στη δημοσιότητα ένα ακόμη κομμάτι απο το νέο τους άλμπουμπου θα κυκλοφορήσει αύριο,. Ο λόγος για το κομμάτιπου είναι διαθέσιμο παρακάτω.Μέσα απο τοπου είναι το πρώτο ακουστικό άλμπουμ που κυκλοφορούν οικαθώς καιτακαι