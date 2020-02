SUPERSUCKERS: Παρασκευή 13 Μαρτίου @ An Club

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ

SUPERSUCKERS

(For the first time ever)

Special guest: ROCKIN BONES + Green Goblins & Οτομπρίτσι Μοτόρι





Τιμές εισιτηρίων : Προπώληση = 15€ / Πόρτες = 18€

Ώρα έναρξης: 21:00

AN club 'official', Σολώμου 13-15 Εξάρχεια





Σημεία προπώλησης :

Oldschool Pub Σολωμού 35 Εξάρχεια, Αθήνα 106 81

Rhythm Records Εμμανουήλ Μπενάκη 74, Αθήνα 106 81

Scarecrow Records Σολωμού 35 Εξάρχεια, Αθήνα 10681

Lab T-shirts Βεΐκου 73 Κουκάκι, Αθήνα 117 41





SUPERSUCKERS: «Μας έχεις ακουστά, έχεις δει τους δίσκους μας, τα t-shirt μας και τα αυτοκόλλητά μας. Μπορεί να είμαστε η αγαπημένη μπάντα κάποιου γνωστού σου αλλά για σένα μπορεί να παραμένουμε ακόμα μυστήριο. Λοιπόν, φίλε μου, βρίσκεσαι στο σωστό μέρος για να γνωρίσεις τους Supersuckers, το μεγαλύτερo rock and roll συγκρότημα στον κόσμο» (Eddie Spaghetti – φωνητικά και μπάσο)Κάποτε ο Lemmy είχε δηλώσει ότι αν δεν σου αρέσουν οι Supersuckers τότε δεν σου αρέσει το rock and roll. Και κατά πώς φαίνεται είχε δίκιο, επειδή η μπάντα που σχημάτισε ο πολύς Eddie Spaghetti στο Τούσον της Αριζόνα στα τέλη του 1988 σαν Black Supersuckers πριν μετακομίσει στο Σιάτλ, συνεχίζει εδώ και περισσότερο από τριάντα χρόνια να διαδίδει το Ευαγγέλιο του rock and roll προκαλώντας αλλεπάλληλες ηλεκτρικές εκκενώσεις σε ενθουσιώδη ακροατήρια ανά τον κόσμο. Σύμφωνα δε με τον κύριο Spaghetti που ταλαιπωρεί το μπάσο και τη φωνή του ισορροπώντας ανάμεσα στην τρέλα και το μεγαλείο, στο street/punk rock των Supersuckers και σε προσωπικές αμαρτωλές country περιπέτειες, η μπάντα του είναι το μεγαλύτερο rock and roll συγκρότημα στον κόσμο – τελεία και παύλα. Και σ’ όποιον αρέσει…________________________________________Από το 1992 που υπέγραψαν το πρώτο δισκογραφικό συμβόλαιο με τη θρυλική Sub Pop και ενώ η λαίλαπα του grunge βρισκόταν λίγο πριν το καταλάγιασμά της, οι Supersuckers ακολουθούν μια αιρετική αλλά πάντα έντιμη πορεία που συνεχίζεται μέχρι σήμερα με όλες εκείνες τις προδιαγραφές και τα εφόδια που χρειάζεται ένα συγκρότημα για να πυρπολεί τη σκηνή πριν την τινάξει στον αέρα σε κάθε της εμφάνιση. Είτε παίζουν σε μεγάλες αρένες (κάτι εξαιρετικά σπάνιο) είτε σε κλαμπάκια 200 ατόμων (κάτι εξαιρετικά συνηθισμένο), οι Supersuckers ακούγονται σαν τα μπάσταρδα των ZZ Top και των AC/DC που έχουν εγκαταλείψει κάθε φιλοδοξία και το έχουν ρίξει στη διασκέδαση με άφθονο χιούμορ και μια πανηγυρτζίδικη διάθεση θαρρείς και δεν υπάρχει αύριο.Την Παρασκευή 13 Μαρτίου οι Supersuckers επισκέπτονται για πρώτη φορά την Ελλάδα στην Αθήνα με απώτερο σκοπό να προκαλέσουν σεισμικές δονήσεις στο υπόγειο του An Club, έχοντας στα μπαγκάζια τους το Play That Rock and Roll, το δωδέκατο στούντιο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε στις αρχές Φεβρουαρίου 2020 και είναι άλλη μια τρανή απόδειξη ότι το συγκρότημα όχι μόνο παραμένει ζωντανό, αλλά συνεχίζει να αντλεί ιδέες από την αμερικανική country/rockabilly παράδοση των fifties και να τις μετουσιώνει σε έναν ορμητικό punk χείμαρρο που παρασέρνει το ακροατήριο σε ένα ξέφρενο πάρτι.Μια ακόμη μεγάλη είδηση είναι η επανένωση των Rockin' Bones, μιας από τις ιστορικότερες, μακροβιότερες και πιο δραστήριες Rock ’n’ Roll μπάντες της σκηνής μας. Το συγκεκριμένο τρίο έχει μοιραστεί στο παρελθόν το stage με μεγάλες μπάντες όπως οι Fuzztones, οι Misfits και οι Bad Seeds του Nick Cave και έχουν κυκλοφορήσει μεταξύ 1993 και 2001 τέσσερα ΕΡ και ένα στούντιο άλμπουμ.Προς τους νεότερους: όποιος δηλώνει φαν των Hellacopters, Motorhead, Social Distortion, Ramones, Johnny Thunders, σίγουρα οι Αθηναίοι Rockin Bones θα σας πάρουν τα μυαλά και μην τους χάσετε για κανένα λόγο!Χωρίς ιδιαίτερες συστάσεις, οι Green Goblins ξέρουν πολύ καλά πώς να ξεσηκώνουν το κοινό τους που τους ακολουθεί πιστά τα τελευταία 16 χρόνια. Speed punk 'n' roll και τα μυαλά στα κάγκελα, λοιπόν !Την Παρασκευή και 13 Μαρτίου στα Εξάρχεια τη σκηνή του An Club θα ζεστάνουν οι Οτομπρίτσι Μοτόρι με ρίζες από την Κρήτη. Επηρεασμένοι 100% από τους ZEKE, διασκευάζουν στα ελληνικά το αγαπημένο «302 cubic Inch V8 Powered Blues» με τίτλο «302 μέρες στη Γαύδο». Ο νέος δίσκος τους θα κυκλοφορήσει αυτή την άνοιξη και από την Punk ’n’ Loud Records.Ετοιμαστείτε λοιπόν για μια ακόμη Punk ’n’ Loud βραδιά που θα μείνει αξέχαστη με μπόλικο Punk Rock, R'n'R, Speed'n'Roll & Garage Punk.Και μην ξεχνάτε: Όλοι θα γίνουμε «Pretty Fucked Up», τουλάχιστον για εκείνη τη μέρα!ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : punkandloud@gmail.com & Punk 'n' Loudevent: https://www.facebook.com/events/2760738213960453/ bands :