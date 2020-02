TETRACTYS: Παρασκευή 20 Μαρτίου "Tribal" Release Live Show @ An Club

Παρασκευή 20 Μαρτίου

TETRACTYS

("Tribal" - Release Live Show)

Special guest: Deadpile

Opening acts: Mistaken, Disoriented

TETRACTYS:

DEADPILE:

MISTAKEN:

DISORIENTED:

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου, οι Αθηναίοι groove / death metallersθα παρουσιάσουν για 1η φορά, το πρώτο τους full-length albumτο οποίο κυκλοφόρησε τον Δεκέμβρη του 2019, στο αγαπημένο όλων μαςΚαλεσμένοι τους οι, οι οποίοι επανέρχονται μετά απο αποχή αρκετών χρόνων γεμάτοι ενέργεια και νέο υλικό, ενώ το live θα ανοίξουν οι νεαροί και γεμάτοι υποσχέσειςμαζί με τους πολύ ταλαντούχους και γεμάτους ενέργεια4 μπάντες λοιπόν γεμάτες ενέργεια, ένταση, μελωδίες και πολύ groove, σας περιμένουν να κατεδαφίσουμε το αγαπημένο υπόγειο της Αθήνας, σε ένα live που θα συζητιέται για καιρό.Ώρα έναρξης: 20:00 - Είσοδος:Οιείναι μία groove / death metal μπάντα από την Αθήνα. Ξεκίνησε ως ιδέα το 2013, με τα πρώτα live να αρχίζουν κάπου στο 2015. Τον Οκτώβρη του 2016 κυκλοφόρησαν μόνοι τους το πρώτο τους EP πέντε κομματιών με τίτλο “Madman”, το οποίο ακολούθησε το digital single “1312”. Μετά από μια περίοδο αλλαγών στο line-up της μπάντας, τον Δεκέμβρη του 2019 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους full-length album με τίτλο “Tribal” μέσω της Sleaszy Rider Records.Η μουσική τους περιλαμβάνει βαριά φωνητικά, βαρύ riffing, γκρουβάτο drumming και καθηλωτικά breakdowns, ενώ έχοντας πολλά live στο ενεργητικό τους η ενέργεια που βγάζουν είναι κάτι που αξίζει να δείτε.Ηχογραφημένο εξ ολοκλήρου στο Dope Of Sound Studio από τoν Κώστα Σαββίδη, οι ηχογραφήσεις κράτησαν περίπου 1 χρόνο. Η μίξη έγινε και πάλι από τον Κώστα Σαββίδη, ενώ το mastering το έκανε ο Μιχάλης Μελετέας στο Bombtrack Studio.Ένα album με σκοπό να μας υπενθυμίσει την ύπαρξη της “ζωώδους” μας πλευράς, να αφυπνήσει τα ένστικτά μας, και να μας δώσει δύναμη να νικήσουμε κάθε εμπόδιο. Ένα ταξίδι σε ηχητικά τοπία πρωτόγονα, με αλλεπάλληλες γκρούβες και breakdown, με βαριά ρυθμικά μοτίβα και μελωδίες που εξάπτουν την φαντασία και με βαριά φωνητικά με στίχο κοινωνικού και βιωματικού χαρακτήρα. Αυτά καθιστούν το “Tribal” έναν δίσκο “οδηγό επιβίωσης”, μια εσωτερική αναζήτηση στο υποσυνείδητο που καμιά φορά μας κρατάει αιχμάλωτους στις ίδιες μας τις σκέψεις. Ένας δίσκος με εναλλαγές διαθέσεων, όπως η ίδια η ζωή, με κύρια πηγή έμπνευσης την καθημερινότητα όλων μας.------------------------------------------------------------------------------------------Οιείναι μια πενταμελής metal μπάντα απο την Αθήνα. Δημιουργήθηκε τέλη του 2014 κάτω απο πολλές δυσκολίες, οι οποίες δεν έπαψαν να προσπαθούν να βάλουν εμπόδια στο δρόμο και τα σχέδια τους καθ'ολη την διάρκεια της πορείας τους. Η μπάντα ήταν ενεργή μέχρι το 2016 οπου σταμάτησαν τις live εμφανίσεις και παρέμειναν ανενεργοί. Στο διάστημα της αποχής τους τέθηκε πολλές φορές στο τραπέζι το ζήτημα της επιστροφής, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιείται. Τελικά, διαφωνίες μεταξύ των μελών, αλλα και προσωπικοί λόγοι, οδήγησαν σε αλλαγή του line-up και εν τέλει στην επιστροφή των Deadpile στη σκηνή, έπειτα απο αποχή 4 χρόνων.Βασικές τους επιρροές οι Slipknot, Lamb of God, Pantera, Korn και Cradle of Filth. Δεν τους αρέσουν οι ταμπέλες, αλλα ανεξάρτητα απο αυτό το γεγονός, θεωρούν δύσκολη την ''ταμπελοποίηση'' τους μουσικά, μιας και η μουσική τους περιλαμβάνει στοιχεία διαφόρων ειδών, πράγμα που δεν διευκολύνει την κατανομή τους σε συγκεκριμένο genre.Διψασμένοι, αγριεμενοι, με νέο υλικό και όρεξη για ...γκρέμισμα, σας περιμένουν να γιορτάσουμε μαζί την κυκλοφορία του ολοκαίνουριου δίσκου των Tetractys, ''Tribal'', και ταυτόχρονα το δικό τους comeback στη σκηνή.------------------------------------------------------------------------------------------Οιείναι μια νεαρή και πολλά υποσχόμενη μπάντα που κινείται στο χώρο του extreme metal.Δημιουργήθηκαν το 2018, και έχουν ήδη κυκλοφορήσει το πρώτο τους EP με τίτλο “Screams Of Agony”.Με κορμό το death metal, αλλά με αρκετά black στοιχεία, και έχοντας παίξει ήδη αρκετά live με ορόσημο τη συμμετοχή τους στο Schoolwave 2019, σας υπόσχονται ένα πολύ δυνατό καλοσόρισμα σε μια πολύ δυνατή βραδιά.------------------------------------------------------------------------------------------Οιείναι μια ταλαντούχα groove metal μπάντα από την Αθήνα. Όπως μας λένε οι ίδιοι τους αρέσει να παίζουν, να μεθάνε, να ξυπνάνε και να το κάνουν πάλι από την αρχή!Η μουσική τους είναι επηρεασμένη απο μπάντες όπως Pantera, Gojira, Sepultura, Machine Head, Lamb Of God, Jinjer, DevilDriver, Dagoba και SoiL, ενώ αυτή τη στιγμή τελειώνουν τα τελευταια κομμάτια της επερχόμενης πρώτης τους κυκλοφορίας.Με αρκετά live στο ενεργητικό τους, συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχης τους στο Schoolwave 2019, θα ανοίξουν τη βραδιά με το δικό τους μοναδικό, βαρύ, αμερικάνικο groove.