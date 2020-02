THE ANSWER?: Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου @ AlterEgo LeCafe Atomique w/ Silent Fun

The Answer? - greek band Live at Alter Ego

Opening: Silent Fun

Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020

AlterEgo LeCafe Atomique

Έναρξη: 21:30 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

Έχοντας συμπληρωθεί ένας χρόνος από την κυκλοφορία των THE ANSWER? με το άλμπουμ "...And It's Already Tomorrow" και ανοίγοντας τη περσινή χρονιά λάιβ μεγάλων συγκροτημάτων όπως Λευκή Συμφωνία, Bad Movies, Vodka Juniors, Χατ Τρικ ήρθε η στιγμή να τους απολαύσουμε ζωντανά στη καθιερωμένη τους εμφάνιση τέτοια εποχή τα τελευταία τρία χρόνια στο Alter Ego, μετατρέποντας τη βραδιά τις Κυριακής σε πανκ ροκ πάρτι!Το λάιβ αυτή τη φορά θα ανοίξουν οι πρωτοεμφανιζόμενοι Silent Fun ένα τριμελές σχήμα 'solo project' του κιθαρίστα των 'The Answer?' Γιάννη.The Answer? links:-BandCamp Page: https://theanswer-greekband.bandcamp.com/ -Facebook Page : https://www.facebook.com/TheAnswer.greekband/ -Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCtQ-Mzoo1ympiC0T4p9NQnQ -Soundcloud : https://soundcloud.com/the-answer-9484617