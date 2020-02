THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA: Video για το νέο single "Transmissions"

"Aeromantic" tracklist:

"Servants Of The Air"

"Divinyls"

"If Tonight Is Our Only Chance"

"This Boy's Last Summer"

"Curves"

"Transmissions"

"Aeromantic"

"Golden Swansdown"

"Taurus"

"Carmencita Seven"

"Sister Mercurial"

"Dead Of Winter"









Οι, οι οποίοι θα εμφανιστούν στις 25 Απριλίου στο Gagarin 205 , έδωσαν στη δημοσιότητα το video τουαπο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ με τίτλοπου θα κυκλοφορήσει απο τηνστιςΟι ηχογραφήσεις τουέλαβαν χώρα στα, χρησιμοποιώντας το ίδιο drum kit με αυτό που είχε χρησιμοποιηθεί το 1980 στο άλμπουμ των