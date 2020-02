THE SISTERS OF MERCY: Headliners στο Chania Rock Festival

Chania Rock Festival 2020

(1-2 Ιουλίου 2020, Χανιά, Προμαχώνας San Salvatore)

Για μία ακόμη χρονιά, το, ένα από τα πιο σημαντικά φεστιβάλ της Νότιας Ευρώπης κι ένα από τα μακροβιότερα, αφού ξεκίνησε το 2002, θα διεξαχθεί στον μαγευτικό χώρο τουστα Χανιά της Κρήτης, το. Τα συγκροτήματα που έχουν περάσει από τη σκηνή του φεστιβάλ, πολλά και πολύ σημαντικά. Οι στιγμές που περάσαμε, ανεπανάληπτες.(GER),(SWE),(GER),(FIN),(GER/USA),(UK),(USA),(GER),(GER),(UK),? (IRL),(BRA),(DEN),(UK),(USA),(GER),(POR),(USA),(GER),. (SWE),(GB),(U.S.A.),(GER),(GB), αλλά κι εγχώρια σχήματα/καλλιτέχνες (), συγκροτούν ένα παζλ ήχων που πιάνουν πολλές από τις εκφάνσεις της σκληρής rock μουσικής.Η φετινή έκδοση του φεστιβάλ, θα έχει την τιμή να φιλοξενήσει στη θέση του headliner, την, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή ονόματα που έχουν εμφανιστεί στο νησί της Κρήτης. Ένα συγκρότημα που πέρυσι κιόλας, είχε θέση stage headliner σε μερικά από τα σημαντικότερα φεστιβάλ του σκληρού ήχου παγκοσμίως: Το Wacken Open Air και το Hellfest. Ας υποδεχτούμε λοιπόν στο Chania Rock Festival, τους αδιαφιλονίκητους ηγέτες του σκοτεινού rock ήχου, της dark και gothic κουλτούρας, ένα από τα σημαντικότερα σχήματα που ανέδειξε η post punk σκηνή, τους!!!Ελάχιστες είναι οι φορές στην ιστορία της μουσικής, που ένα συγκρότημα με τρεις μόλις στούντιο δίσκους (και μάλιστα τον τελευταίο να έχει κυκλοφορήσει ακριβώς πριν από 30 χρόνια), είναι τόσο επιδραστικό σε τόσα πολλά ιδιώματα της μουσικής, έχοντας καταφέρει να κάνουν το απόλυτο crossover, αφού έχουν υπάρξει αντικείμενο λατρείας σε οπαδούς από το rock n’ roll, το dark wave, το gothic rock, το post rock, την ηλεκτρονική μουσική, μέχρι και το heavy metal. Τα “First and last and always”, “Floodland” και “Vision thing”, θεωρούνται εικονίσματα της σκοτεινής πλευράς της rock μουσικής, δίσκοι επιβλητικοί, κλασικοί, με τον ηγέτη και μοναδικό σταθερό μέλος τους, τον τραγουδιστής Andrew Eldritch, να έχει την απόλυτη μελαγχολική και βαρύτονη φωνή. Μαζί του, φυσικά, και ο Doktor Avalanche, το πιο διάσημο drum machine όλων των εποχών, που είναι υπεύθυνο για τον «βιομηχανικό» ρυθμό της μουσικής τους!Ποτέ μέχρι τώρα στο Chania Rock Festival, δεν έχει εμφανιστεί συγκρότημα που να καυχιέται ότι έχει στη δισκογραφία του, τόσες πολλές και μεγάλες, διαχρονικές επιτυχίες. Στις 2 Αυγούστου, αναμένεται να ακουστούν ύμνοι όπως τα: “Temple of love”, “More”, “Vision thing”, “Lucretia my reflection”, “No time to cry”, “Alice”, “This corrosion”, “Walk away” και τόσα άλλα, από την μυστηριώδη φιγούρα με τα μαύρα γυαλιά και τα δερμάτινα ρούχα, τον Andrew Eldritch και την παρέα του.Λίγα χρόνια πριν, ο Eldritch είχε δηλώσει: «αν ο Donald Trump εκλεγεί Πρόεδρος της Αμερικής. θα ήταν ένας λόγος για μένα να κυκλοφορήσω άλλο ένα δίσκο. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να παραμείνω σιωπηλός αν συνέβαινε αυτό». Κάτι μας λέει πως όταν έρθει να παίξει στο Chania Rock Festival, θα αποκτήσει την έμπνευση που χρειάζεται, όπως την είχαν σχεδόν όλοι οι καλλιτέχνες που έχουν εμφανιστεί όλα αυτά τα χρόνια και το δηλώνουν απερίφραστα με την πρώτη ευκαιρία.Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, θα υπάρξουν περισσότερες ανακοινώσεις και λεπτομέρειες για τη διοργάνωση, οπότε… και φέτος μόνο Κρήτη και φέτος μόνο Χανιά!Υπεύθυνος επικοινωνίας: Σάκης Φράγκος (sakis@rockhard.gr / 2019939613 – 6938090471)