Οι Wishbone Ash θα κυκλοφορήσουν στις 28 Φεβρουαρίου την νέα τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο "Coat Of Arms". Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε το single "Back In The Day".









"Coat Of Arms" tracklist:

"We Stand As One"

"Coat Of Arms"

"Empty Man"

"Floreana"

"Drive"

"It’s Only You I See"

"Too Cool For AC"

"Back In The Day"

"Deja Vu"

"When The Love Is Shared"

"Personal Halloween"

"Latitude" (instrumental bonus track, vinyl only)