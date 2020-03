APOCALYPTICA: Video για το νέο single "Live or die" με τον Joakim Brodén (Sabaton)

Οικάνουν πρεμιέρα στο νέο τους τραγούδι,(featuring’s,).Σήμερα, 6 Μαρτίου, οι πολύ-πλατινένιοι cello-rockers, APOCALYPTICA, κυκλοφορούν το ολοκαίνουργιο τραγούδι και video clip για το “Live or die (featuring Joakim Brodén)” (Silver Lining Music). Το τραγούδι, το οποίο υπερηφανεύεται ότι είναι ένας από τους πιο δυναμικούς συνδυασμούς στο heavy metal – η συναρπαστική μουσική των APOCALYPTICA και τα εμβληματικά φωνητικά του Joakim Brodén των SABATON- είναι μία κραυγή για τη βεβήλωση του πλανήτη μας. Το “Live or die” το έγραψαν οι APOCALYPTICA και ηχογραφήθηκε στη Φιλανδία σε παραγωγή του γκρουπ και του Martin Hansen (SCORPIONS). Το video clip γυρίστηκε στο Βερολίνο στις 25 Ιανουαρίου και τη σκηνοθεσία του ανέλαβε ο Ville Juurikkala. Το τραγούδι, μπορείτε να τα βρείτε σε ψηφιακή μορφή στο http://hyperurl.co/ApoLiveOrDie . Δείτε το video clip από κάτω:Οι APOCALYPTICA και οι SABATON, έχουν μία καινούργια αλλά αξιοσημείωτη ιστορία συνεργασίας. Πολύ πρόσφατα, τα δύο συγκροτήματα ηχογράφησαν μία εκδοχή του τραγουδιού των SABATON “Angels calling”, που κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2019, με τη συνοδεία ενός video clip. Επιπλέον, οι APOCALYPTICA ήταν special guests στην Ευρωπαϊκή περιοδεία των SABATON, που πέρασε από 15 χώρες και κάθε βράδυ συνόδευαν τους SABATON σε έξι τραγούδια.Για να υποστηρίξουν την instrumental κυκλοφορία τους, “Cell-0” (Silver Lining Music), οι τσελίστες Eicca Toppinen, Perttu Kivilaakso, Paavo Lötjönen και ο ντράμερ που αποτελούν τους APOCALYPTICA, θα ξεκινήσουν το πρώτο μέρος της Αμερικάνικης περιοδείας τους, στις 3 Μαΐου, στο Orlando της Florida, έχοντας μαζί τους LACUNA COIL. Στην Ευρώπη, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στην “Apocalyepic” περιοδεία, με τους EPICA, σε μία co-headlining περιοδεία που θα γίνει φέτος το φθινόπωρο, με τους progsters, WHEEL, να ανοίγουν τις συναυλίες.Στο https://www.apocalyptica.com μπορείτε να βρείτε όλα όσα έχουν σχέση με προ-πωλήσεις, VIP πακέτα και λεπτομέρειες για τα εισιτήρια.DECEMBER3 Zenith, Paris, France4 AB, Brussels, Belgium5 Roundhouse, London, UK7 O2 Academy, Bristol, UK8 O2 Academy, Glasgow, UK9 Academy, Manchester, UK11 AFAS Live, Amsterdam, The Netherlands12 Den Atelier, Luxembourg, Luxembourg15 Carlswerk Victoria, Cologne, Germany16 Schlachthof, Wiesbaden, Germany17 MHP Arena, Ludwigsburg, GermanyFollow Apocalytica on:For Further information visit: www.apocalyptica.com