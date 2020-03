ASKING ALEXANDRIA: Στη δημοσιότητα οι λεπτομέρειες του επερχόμενου άλμπουμ και video για το νέο κομμάτι "Antisocialist"

"Δουλεύουμε τα τελευταία δύο χρόνια για τη δημιουργία αυτού του άλμπουμ και είμαστε απόλυτα ερωτευμένοι με αυτό που έχουμε δημιουργήσει. Υπάρχουν τραγούδια για το θρίαμβο, τη δύναμη και την ανθεκτικότητα. Υπάρχουν τραγούδια για την απώλεια της αγάπης, την απώλεια του πάθους και την απώλεια της πίστης. Υπάρχουν τραγούδια σχετικά με τη μετάβαση σε νέα πράγματα και τραγούδια που γιορτάζουν το ταξίδι μας. Αυτό το άλμπουμ είναι γεμάτο με αγάπη και πάθος από τα πέντε αρχικά μέλη των Asking Alexandria"

"Like A House On Fire" tracklit

1. House On Fire

2. They Don't Want What We Want

3. Down to Hell

4. Antisocialist

5. I Don't Need You

6. All Due Respect

7. Take Some Time

8. One Turns To None

9. It's Not Me (It's You)

10. Here's to Starting Over

11. What's Gonna Be

12. Give You Up

13. In My Blood

14. The Violence

15. Lorazepam









Οιέδωσαν στη δημοσιότητα όλες τις λεπτομέρειες του επερχόμενου άλμπουμ καθώς και το video για το νέο κομμάτιτο οποίο είναι διαθέσιμο παρακάτω.Ο διάδοχος του ομώνυμου(2017) τιτλοφορείταικαι η κυκλοφορία του προγραμματίστηκε μέσω τηςγια τιςΟ κιθαρίσταςδήλωσε αναφορικά με το